Home // Manfredonia // Manfredonia, al via le iscrizioni agli albi elettorali: “Partecipare alla democrazia è un dovere”

APPELLO Manfredonia, al via le iscrizioni agli albi elettorali: “Partecipare alla democrazia è un dovere”

L’amministrazione comunale lancia un appello a tutti i cittadini affinché partecipino attivamente alla vita democratica della città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Manfredonia

MANFREDONIA (FG) – L’amministrazione comunale lancia un appello a tutti i cittadini affinché partecipino attivamente alla vita democratica della città. È infatti aperta la possibilità di iscriversi agli Albi dei Presidenti e degli Scrutatori di Seggio Elettorale, ruoli fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. A rivolgere l’invito è stata l’assessore Sara Delle Rose, che sottolinea l’importanza di contribuire direttamente alla democrazia locale: “Iscriversi agli albi è un gesto di responsabilità civica. Ogni cittadino idoneo può dare il proprio contributo al corretto svolgimento delle elezioni, diventando parte integrante del processo democratico”.

Scadenze da ricordare

  • Albo dei Presidenti di Seggio: le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
  • Albo degli Scrutatori di Seggio: le domande devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno.

Come presentare la domanda

Le candidature possono essere inoltrate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia, dove sono presenti anche tutte le istruzioni dettagliate per la compilazione: https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=400

L’invito è rivolto in particolare ai cittadini più giovani e a coloro che desiderano vivere la propria cittadinanza in maniera attiva e responsabile. Partecipare agli albi non significa solo avere un ruolo nelle elezioni, ma contribuire concretamente al buon funzionamento della democrazia a livello locale.

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

