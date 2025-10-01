Fototrappole ambientali in funzione in diversi punti della città di Manfredonia per contrastare l’inciviltà e tutelare il decoro urbano. I dispositivi, entrati in azione da pochi giorni, permetteranno di individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti in maniera irregolare.
L’attivazione è stata resa possibile dopo un lungo percorso di preparazione, che ha previsto la redazione del DPIA e l’adeguamento delle procedure alle norme sulla privacy. Un lavoro complesso ma necessario per garantire controlli efficaci e trasparenti.
«Basta inciviltà – è il messaggio lanciato dall’amministrazione –. Le fototrappole sono un segnale forte: Manfredonia merita rispetto. Ma il cambiamento vero dipende dal senso civico di ciascuno. Solo insieme si può avere una città più pulita, vivibile e accogliente».
4 commenti su "Manfredonia, attivate le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti"
E Galli, Marasco e Manzella che faranno adesso? Bisogna trovare immediatamente un nuovo passatempo altrimenti li vedremo parlare per Strada da soli.
Caro Sindaco,finalmente avete attivato le fototrappole ben fatto per chi sporca.
Cosa mi dice invece delle fototrappole che riprendono dove non viene mai pulito o meglio dove non passa piu manco chi spazza la strada?
E se passa passa ogni due settimane e la scopa la fanno passare all ansop all ansop.
Lo sa che questo è un mancato servizio dopo aver preteso anche l aumento?
E lo sa che prendere dei soldi e non espletare il servizio è un reato?
Voglio essere buono ed è già truffa.
Speriamo che ne abbiano posizionate almeno 4 nel mercatino alimentare della croce, perché è una vergogna! Cumuli di rifiuti in un mercatino adibito a vendita di derrate alimentari e avviene quotidianamente quotidianamente!
Non credo siano sufficienti, bisogna anche segnalare e denunciare.