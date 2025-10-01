Manfredonia, attivate le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Fototrappole ambientali in funzione in diversi punti della città di Manfredonia per contrastare l’inciviltà e tutelare il decoro urbano. I dispositivi, entrati in azione da pochi giorni, permetteranno di individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti in maniera irregolare.

L’attivazione è stata resa possibile dopo un lungo percorso di preparazione, che ha previsto la redazione del DPIA e l’adeguamento delle procedure alle norme sulla privacy. Un lavoro complesso ma necessario per garantire controlli efficaci e trasparenti.

«Basta inciviltà – è il messaggio lanciato dall’amministrazione –. Le fototrappole sono un segnale forte: Manfredonia merita rispetto. Ma il cambiamento vero dipende dal senso civico di ciascuno. Solo insieme si può avere una città più pulita, vivibile e accogliente».