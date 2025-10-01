Edizione n° 5841

Home // Economia // Manfredonia. Dalla zona Croce al Corso Manfredi: le quotazioni immobiliari della città sipontina. Prezzi a mq

MANFREDONIA Manfredonia. Dalla zona Croce al Corso Manfredi: le quotazioni immobiliari della città sipontina. Prezzi a mq

Nella zona Alta i prezzi delle abitazioni usate oscillano tra 1.800 € al mq per il signorile e 1.500 € al mq per il medio, con un minimo di 1.250 € per l’economico

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Economia // Manfredonia //

Il mercato immobiliare della provincia di Foggia chiude il secondo semestre 2024 con segnali contrastanti: mentre nel capoluogo i prezzi si mantengono stabili, è lungo la costa garganica – e in particolare a Manfredonia – che si osservano dinamiche di maggiore vitalità. A dirlo sono i dati dell’Ufficio Studi Tecnocasa, che fotografano un territorio ancora lontano dai valori record di Bari, ma con una propria identità di mercato.

Foggia città presenta valori che confermano la fase di sostanziale equilibrio già registrata nei mesi precedenti. L’assenza di variazioni significative riflette un mercato prudente, dove la domanda resta legata alle famiglie locali e agli investitori di piccolo taglio. L’offerta si mantiene ampia, ma senza particolari spinte al rialzo.

Più interessanti i segnali che arrivano da Manfredonia, dove i valori immobiliari mostrano un discreto dinamismo:

  • Nella zona Alta i prezzi delle abitazioni usate oscillano tra 1.800 € al mq per il signorile e 1.500 € al mq per il medio, con un minimo di 1.250 € per l’economico. Sul fronte del nuovo, il signorile arriva a 2.100 € al mq.

  • Sul Corso Manfredi,le quotazioni restano più alte: fino a 1.900 € al mq per l’usato signorile e 2.200 € al mq per il nuovo.

  • Nella zona Croce, i valori scendono fino a 900 € al mq per l’usato economico, mentre il nuovo signorile si attesta sui 2.000 € al mq.

Il quadro evidenzia un mercato con ampie forbici di prezzo, legate alla posizione e alla tipologia degli immobili. Manfredonia, confermando la sua vocazione turistica, resta appetibile sia per chi cerca la prima casa sia per chi punta a un investimento legato alla stagionalità.

Sul Gargano il mercato immobiliare mostra una doppia anima: da un lato località ad alto richiamo turistico, dall’altro paesi interni segnati da calo demografico. Le zone costiere più pregiate mantengono prezzi in linea con la domanda estiva, mentre l’entroterra soffre maggiormente la stagnazione.

Nessun campo trovato.