Manfredonia – Si terrà domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11:00, la cerimonia di inaugurazione del murale in Viale Enrico Berlinguer, iniziativa promossa dal Comitato “Berlinguer tra noi”, presieduto da Angelo Riccardi. L’evento, che rientra nel programma di valorizzazione artistica e culturale del territorio, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Con l’ordinanza n. 158 del 30 settembre 2025, la dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto per il giorno della cerimonia il divieto di transito, fermata e sosta con rimozione forzata in via Beato Angelico, nel tratto compreso tra il civico n. 4 e l’intersezione con via Tratturo del Carmine. Le limitazioni saranno in vigore dalle 10:30 alle 12:00.

Il servizio manutenzione provvederà a predisporre la segnaletica stradale necessaria, mentre i controlli saranno affidati agli organi della Polizia Stradale.

Il Comune ha ricordato che l’autorizzazione concessa riguarda esclusivamente la viabilità. Per tutti gli altri aspetti legati all’evento, il Comitato organizzatore dovrà:

versare eventuali canoni patrimoniali (CUP) e regolarizzare le aree di sosta a pagamento tramite Publiservizi S.r.l.;

richiedere al SUAP del Comune le necessarie autorizzazioni per spettacoli, attività di somministrazione di cibi e bevande e gestione dell’impatto acustico;

presentare preventivamente le comunicazioni previste dalle norme di pubblica sicurezza, inclusi i piani di safety & security secondo le linee guida ministeriali.

Inoltre, sarà vietata la circolazione di veicoli sull’intera piazza e l’uso di ancoraggi fissi al suolo; sarà invece consentita la sosta di un mezzo per le sole operazioni di carico e scarico.

L’inaugurazione del murale si inserisce in un percorso di iniziative culturali finalizzate a rafforzare l’identità comunitaria e a valorizzare figure simboliche come Enrico Berlinguer, cui l’opera è dedicata. L’Amministrazione comunale ha sottolineato che eventuali danni o responsabilità derivanti dalle attività durante la manifestazione resteranno a carico esclusivo degli organizzatori.