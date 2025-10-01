Edizione n° 5841

Manfredonia, domenica l'inaugurazione del murale in onore di Enrico Berlinguer in via Beato Angelico

Manfredonia, domenica l'inaugurazione del murale in onore di Enrico Berlinguer in via Beato Angelico

Le limitazioni saranno in vigore dalle 10:30 alle 12:00

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – Si terrà domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11:00, la cerimonia di inaugurazione del murale in Viale Enrico Berlinguer, iniziativa promossa dal Comitato “Berlinguer tra noi”, presieduto da Angelo Riccardi. L’evento, che rientra nel programma di valorizzazione artistica e culturale del territorio, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Con l’ordinanza n. 158 del 30 settembre 2025, la dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto per il giorno della cerimonia il divieto di transito, fermata e sosta con rimozione forzata in via Beato Angelico, nel tratto compreso tra il civico n. 4 e l’intersezione con via Tratturo del Carmine. Le limitazioni saranno in vigore dalle 10:30 alle 12:00.

Il servizio manutenzione provvederà a predisporre la segnaletica stradale necessaria, mentre i controlli saranno affidati agli organi della Polizia Stradale.

Il Comune ha ricordato che l’autorizzazione concessa riguarda esclusivamente la viabilità. Per tutti gli altri aspetti legati all’evento, il Comitato organizzatore dovrà:

  • versare eventuali canoni patrimoniali (CUP) e regolarizzare le aree di sosta a pagamento tramite Publiservizi S.r.l.;

  • richiedere al SUAP del Comune le necessarie autorizzazioni per spettacoli, attività di somministrazione di cibi e bevande e gestione dell’impatto acustico;

  • presentare preventivamente le comunicazioni previste dalle norme di pubblica sicurezza, inclusi i piani di safety & security secondo le linee guida ministeriali.

Inoltre, sarà vietata la circolazione di veicoli sull’intera piazza e l’uso di ancoraggi fissi al suolo; sarà invece consentita la sosta di un mezzo per le sole operazioni di carico e scarico.

L’inaugurazione del murale si inserisce in un percorso di iniziative culturali finalizzate a rafforzare l’identità comunitaria e a valorizzare figure simboliche come Enrico Berlinguer, cui l’opera è dedicata. L’Amministrazione comunale ha sottolineato che eventuali danni o responsabilità derivanti dalle attività durante la manifestazione resteranno a carico esclusivo degli organizzatori.

