Manfredonia. Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026. Tutte le info

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.
Il modello di RICHIESTA, inoltre può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30
- Martedì 9:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
- può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it firmata digitalmente;
- può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico innanzi indicati.
Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 10 ottobre 2025.