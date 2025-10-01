Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026. Tutte le info

RISTORAZIONE Manfredonia. Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026. Tutte le info

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.

Manfredonia. Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026. Tutte le info

Manfredonia. Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026. Tutte le info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.

Il modello di RICHIESTA, inoltre può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

  • Dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30
  • Martedì 9:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
  1. può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it  firmata digitalmente;
  2. può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico innanzi indicati.

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il  10 ottobre 2025.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.