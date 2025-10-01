Edizione n° 5841

1 Ottobre 2025 - ore  09:30

1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Manfredonia, Open Day agli scavi di Siponto: viabilità modificata domenica 5 ottobre

SIPONTO Manfredonia, Open Day agli scavi di Siponto: viabilità modificata domenica 5 ottobre

L’evento coinvolgerà scuole, associazioni del territorio e la Diocesi, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e studenti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico locale.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Manfredonia

Manfredonia – Domenica 5 ottobre 2025 l’area archeologica di Siponto aprirà le porte al pubblico con un Open Day dedicato agli scavi in corso, iniziativa organizzata dall’Associazione Archeo Sipontum Aps, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP e la Direzione Regionale Musei – Parco archeologico di Siponto.

L’evento coinvolgerà scuole, associazioni del territorio e la Diocesi, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e studenti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico locale.

Le modifiche al traffico

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune di Manfredonia ha emanato l’ordinanza n. 157 del 30 settembre 2025, firmata dalla dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda.

Il provvedimento prevede la chiusura totale al traffico veicolare di via Giuseppe di Vittorio, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico di Siponto e la stazione ferroviaria Manfredonia – Ovest, nella giornata di domenica 5 ottobre con i seguenti orari:

  • dalle ore 10.00 alle 13.00

  • dalle ore 15.00 alle 19.00

La segnaletica necessaria sarà predisposta dal servizio manutenzione comunale, mentre i controlli saranno affidati agli organi della Polizia Stradale.

La cornice culturale

La giornata di apertura straordinaria si inserisce nell’ambito della campagna di scavi attualmente in corso nell’area di Siponto, già al centro di numerosi interventi di tutela e valorizzazione. L’iniziativa mira non solo a promuovere la conoscenza della storia sipontina, ma anche a rafforzare il legame tra comunità locale, istituzioni e mondo della ricerca archeologica.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

