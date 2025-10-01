Puglia, Gava: "Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico"

“Quasi 19 milioni di euro alla Regione Puglia per l’anno 2025 per realizzare cinque interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di opere fondamentali per la difesa del suolo e per la sicurezza delle comunità”. Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Gli interventi interessano diverse aree del territorio in provincia di Foggia: dalla zona Marana la Pidocchiosa a Stornara, all’abitato di Moschella e SP 91 a Cerignola, fino a San Marco in Lamis e Alberona, con lavori mirati alla mitigazione del rischio alluvione e al consolidamento dei versanti e del centro urbano.

“Il dissesto idrogeologico – prosegue Gava – rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l’Italia. Con questo stanziamento confermiamo l’impegno del governo nella prevenzione, attraverso investimenti che non solo riducono i rischi, ma producono benefici durevoli per l’ambiente, l’economia e i cittadini. Un impegno rafforzato dal recente DL Ambiente con cui potenziamo il ruolo dei Commissari di governo, semplifichiamo le norme e acceleriamo la realizzazione degli interventi”.