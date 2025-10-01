Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Puglia, Gava: “Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico”

SICUREZZA Puglia, Gava: “Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico”

Un impegno rafforzato dal recente DL Ambiente con cui potenziamo il ruolo dei Commissari di governo

Puglia, Gava: "Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico"

ph Vannia Gava FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Economia // Gargano //

“Quasi 19 milioni di euro alla Regione Puglia per l’anno 2025 per realizzare cinque interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di opere fondamentali per la difesa del suolo e per la sicurezza delle comunità”. Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Gli interventi interessano diverse aree del territorio in provincia di Foggia: dalla zona Marana la Pidocchiosa a Stornara, all’abitato di Moschella e SP 91 a Cerignola, fino a San Marco in Lamis e Alberona, con lavori mirati alla mitigazione del rischio alluvione e al consolidamento dei versanti e del centro urbano.

“Il dissesto idrogeologico – prosegue Gava – rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l’Italia. Con questo stanziamento confermiamo l’impegno del governo nella prevenzione, attraverso investimenti che non solo riducono i rischi, ma producono benefici durevoli per l’ambiente, l’economia e i cittadini. Un impegno rafforzato dal recente DL Ambiente con cui potenziamo il ruolo dei Commissari di governo, semplifichiamo le norme e acceleriamo la realizzazione degli interventi”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.