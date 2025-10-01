“Se non rinunci alla causa, ti facciamo sparire”. Minacce di morte ad avvocato di Manfredonia, indagini

StatoQuotidiano.it, 01 ottobre 2025. “Se non rinunci alla causa (…) ti facciamo sparire”. Queste alcune delle parole pronunciate ieri pomeriggio, 30 settembre 2025, ai danni dell’avvocato del foro di Foggia, Gianfranco Di Sabato, da una donna recatasi nello studio del noto professionista per un messaggio intimidatorio inviatogli da alcuni soggetti contro i quali l’avvocato in questione ha in corso un contenzioso per conto di una propria assistita.

Queste sono soltanto alcune delle frasi intimidatorie rivolte anche nei confronti dell’assistita del professionista, anch’essa oggetto dell’azione intimidatoria.

Esplicitamente menzionato il fine di imporre all’avv. Di Sabato ed alla sua rappresentata la rinuncia ad un diritto per la cui tutela si erano visti costretti a proporre un’azione giudiziaria presso il Tribunale di Foggia, laddove è ancora in corso di celebrazione il processo.

Di Foggia sarebbero i soggetti artefici della spedizione intimidatoria così come di Foggia è la loro controparte patrocinata dal procuratore manfredoniano.

Oggetto del giudizio il diritto al trasferimento di un’abitazione del centro Foggiano.

Pesantissimi i riferimenti anche alla famiglia del professionista ed al fatto che sarebbero note, agli artefici delle intimidazioni, le abitudini di vita dei suoi componenti.

Immediatamente denunciato al locale commissariato il fatto reato che si è perpetrato all’interno dello Studio Legale Di Sabato, nel pieno centro cittadino di Manfredonia. Sono immediatamente scattati approfonditi accertamenti finalizzati ad identificare i responsabili, alcuni dei quali sarebbero stati fotografati dal Di Sabato, nel mentre le minacce venivano perpetrate ai suoi danni.

Contattato dalla redazione di StatoQuotidiano, l’avv. Gianfranco Di Sabato ha dichiarato: “Se non si crede fermamente nel rispetto delle regole, non si può esercitare la professione dell’avvocato. Il rapporto di profonda fiducia che contraddistingue la relazione tra avvocato e proprio assistito merita massima tutela anche contro chi pretende di elevarsi al di sopra della legge”.