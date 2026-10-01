Abusi e violenze nella comunità spirituale, arrestato un 59enne - Fonte Immagine: lastampa.it

I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito, dalle prime ore di oggi, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne, ritenuto responsabile di gravi reati tra cui riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il provvedimento nasce da un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Torino, sotto il coordinamento della Procura, che ha ricostruito le modalità con cui l’uomo avrebbe avvicinato alcune persone in condizioni di vulnerabilità.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 59enne avrebbe utilizzato la promozione di corsi di yoga, meditazione e difesa personale come strumento per entrare in contatto con le vittime. Le persone coinvolte sarebbero state successivamente ospitate all’interno di una comunità residenziale gestita dall’uomo.

Proprio all’interno della struttura, secondo l’ipotesi investigativa, si sarebbero verificati episodi di violenza fisica e psicologica e abusi sessuali ai danni delle persone accolte.

Lo riporta leggo.it.