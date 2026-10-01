Teatro Giordano, il Cinzia Tedesco Quartet inaugura il secondo atto della stagione degli Amici della Musica

La grande tradizione del melodramma italiano torna protagonista, ma questa volta attraverso le sonorità del jazz. Martedì 6 ottobre, al Teatro Umberto Giordano di Foggia, il Cinzia Tedesco Quartet inaugurerà il secondo atto della 56ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica con “Verdi & Puccini Jazz”, originale progetto ideato dalla jazz vocalist pugliese.

L’iniziativa propone una rilettura delle celebri melodie di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini attraverso un linguaggio musicale contemporaneo, mantenendo un legame diretto con la scrittura originale e puntando su una personale interpretazione delle opere.

Sul palco, insieme a Cinzia Tedesco, voce del quartetto, ci saranno Pino Jodice al pianoforte, Viden Spassov al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria. Il gruppo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale nel quale le grandi arie del melodramma si intrecciano con swing, tango, ritmi dispari, atmosfere latine e ballad jazz.

Il progetto “Verdi & Puccini Jazz” nasce dai due album “Verdi’s Mood” e “Mister Puccini in Jazz”, pubblicati da Sony. Nei due lavori la Tedesco rilegge alcune delle pagine più celebri dell’opera italiana, mantenendo il rispetto per le composizioni originali e sviluppando una precisa cifra interpretativa.

Il programma della serata comprende, tra gli altri brani, “La donna è mobile” dal Rigoletto, “Amami Alfredo” da La traviata, “Che gelida manina” da La bohème ed “E lucevan le stelle” da Tosca. Spazio anche a una particolare reinterpretazione del Coro muto da Madama Butterfly, trasformato in una jazz ballad grazie a un nuovo testo scritto dalla stessa Cinzia Tedesco.

La vocalist pugliese è tra le voci più conosciute del jazz italiano e nel corso della sua carriera si è esibita in importanti teatri e festival italiani e internazionali. I suoi progetti dedicati a Verdi e Puccini sono stati ospitati anche in alcuni luoghi simbolo della tradizione operistica, come il Teatro Verdi di Busseto, il Festival Puccini di Torre del Lago e il Teatro del Giglio di Lucca.

Cinzia Tedesco è inoltre Ambasciatrice della rete #InclusioneDonna, impegnata nella valorizzazione del talento femminile e nella promozione della parità di genere. Nel giugno 2026 è stata protagonista di un tour internazionale di “Verdi & Puccini Jazz” in Cile, dopo le precedenti esperienze all’estero legate al progetto “Mister Puccini in Jazz”.

Con questo appuntamento, gli Amici della Musica di Foggia, sotto la direzione artistica di Agostino Ruscillo, inaugurano la seconda parte della stagione 2026, proseguendo un percorso caratterizzato dall’incontro tra repertori, linguaggi e sensibilità musicali differenti.

I biglietti hanno un costo compreso tra 10 e 25 euro, con riduzioni riservate agli studenti fino a 25 anni. I tagliandi sono disponibili attraverso il circuito Vivaticket e possono essere acquistati anche presso il botteghino del Teatro Giordano il giorno dello spettacolo.

Apertura delle porte alle ore 20.00, sipario alle ore 20.30.