MANFREDONIA – Si è conclusa con un lieto fine la ricerca di Aldo Assi, l’uomo di 82 anni di Manfredonia scomparso ieri mattina dalla propria abitazione, in zona Scaloria. L’anziano è stato ritrovato nella serata di ieri, dopo ore di apprensione.

Dal momento del suo allontanamento, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. Per rintracciarlo si è mobilitato un dispositivo di ricerca che ha visto impegnati le forze dell’ordine e i volontari.

Le ricerche si sono concluse in serata con il ritrovamento dell’82enne: l’esito atteso dopo una giornata segnata dall’incertezza e dall’impegno delle persone coinvolte.

Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze dell’allontanamento, sul luogo del ritrovamento o sulle condizioni di salute dell’uomo.