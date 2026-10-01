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ALDO MANFREDONIA Amici a StatoQuotidiano: “E’ stato ritrovato!”. Manfredonia, lieto fine per 82enne dopo ore di ricerche

L’82enne aveva fatto perdere le proprie tracce ieri mattina, dopo essersi allontanato da casa.

aldo assi

ALDO ASSI, MANFREDONIA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si è conclusa con un lieto fine la ricerca di Aldo Assi, l’uomo di 82 anni di Manfredonia scomparso ieri mattina dalla propria abitazione, in zona Scaloria. L’anziano è stato ritrovato nella serata di ieri, dopo ore di apprensione.

Dal momento del suo allontanamento, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. Per rintracciarlo si è mobilitato un dispositivo di ricerca che ha visto impegnati le forze dell’ordine e i volontari.

Le ricerche si sono concluse in serata con il ritrovamento dell’82enne: l’esito atteso dopo una giornata segnata dall’incertezza e dall’impegno delle persone coinvolte.

Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze dell’allontanamento, sul luogo del ritrovamento o sulle condizioni di salute dell’uomo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commento su "Amici a StatoQuotidiano: “E’ stato ritrovato!”. Manfredonia, lieto fine per 82enne dopo ore di ricerche"

  1. I soggetti certificati che hanno patologie tipiche, quali alzaimer, demenza senile, ecc. ecc… dovrebbero essere dotati di sistemi di tracciamento da parte degli stessi che sono in condizioni economiche buone per altri/e dovrebbe intervenire il comun coi suoi servizi sociali.
    In caso di smarrimento oltre ai patemi dei fmiliari si eviterebbero anche spreco di risorse pubbliche che si attivano in caso di smarrimento.
    Niente di più esplicito si applicherebbero i principi dettati dall’art. costituzionale “l’attività della P.A. deve essere improntata sulla efficenza, efficacia ed economicità”. ed aggiungasi, si renderebbe visibile la presenza e la solidarietà della società per quest soggetti colpiti da queste malattie… che non rientrano a casa e come è successo tempo addietro qualcuno è stato ritrovato morto dopo diversi giorni nei pressi del Conad in condizioni pietose.

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