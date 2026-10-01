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Home // Cronaca // Avvelenate dalla ricina, il fratello: «Difficile pensare a un incidente, nel loro sangue c’era tanto veleno»

RICINA AVVELENATE Avvelenate dalla ricina, il fratello: «Difficile pensare a un incidente, nel loro sangue c’era tanto veleno»

A oltre nove mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, il mistero sulla loro scomparsa resta ancora da chiarire

Avvelenate dalla ricina

Avvelenate dalla ricina, il fratello: «Difficile pensare a un incidente, nel loro sangue c’era tanto veleno» - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

A oltre nove mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, il mistero sulla loro scomparsa resta ancora da chiarire. Le due donne morirono tra il 27 e il 28 dicembre dello scorso anno, dopo essere state avvelenate dalla ricina, una sostanza altamente tossica.

A chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda è Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella, che in un’intervista a Repubblica racconta il dolore della famiglia e l’attesa per conoscere la verità.

«Nove mesi dopo, noi siamo qui ad aspettare la verità», afferma Luigi, che insieme alla moglie Giovanna è diventato recentemente padre. Al figlio hanno dato il nome Antonello Aras: «Antonello come mia sorella e Aras, il nome maschile anagramma di Sara. Con loro ho perso un pezzo della mia famiglia».

Il fratello di Antonella non ritiene plausibile l’ipotesi dell’incidente: «È difficile pensare a un incidente, non credo che oggi qualcuno continui a pensarlo veramente. Nel loro sangue c’era tanto veleno».

Luigi dice di avere piena fiducia nell’attività degli investigatori e di attendere gli sviluppi dell’inchiesta: «Ho piena fiducia che gli inquirenti scoprano la verità, aspettiamo con fiducia quel momento. Spero che tutte le persone chiamate a testimoniare abbiano detto e continueranno a dire tutto quello che sanno, sono sicuro che gli inquirenti ci daranno le risposte che aspettiamo da nove mesi».

L’ultima volta che Luigi ha incontrato Antonella e Sara è stata alla vigilia di Natale, tre giorni prima della tragedia. Il ricordo è quello di una situazione apparentemente normale: «Erano tranquille, normali, Sara vivace come sempre, più di Alice che invece è più pacata».

Luigi è già stato ascoltato tre volte dagli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso, insieme al padre. Agli inquirenti ha potuto fornire elementi utili anche sui rapporti familiari e sugli ultimi giorni di vita delle due vittime.

Alla domanda se Antonella gli avesse mai raccontato di eventuali tensioni in famiglia prima della morte, la risposta del fratello è netta: «No, mai».

Intanto, a distanza di mesi dalla tragedia, la famiglia continua ad attendere gli esiti dell’inchiesta per comprendere come e perché Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita siano state avvelenate dalla ricina.

Lo riporta leggo.it.

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