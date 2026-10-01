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INAUGURAZIONE BCC San Giovanni Rotondo, venerdì l’inaugurazione a Cerignola

Un nuovo presidio che punta dunque a consolidare il rapporto tra la banca e la comunità locale

BCC San Giovanni Rotondo, venerdì l’inaugurazione della nuova filiale a Cerignola

BCC San Giovanni Rotondo, venerdì l’inaugurazione della nuova filiale a Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cerignola // Economia //

La BCC San Giovanni Rotondo rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura della nuova filiale di Cerignola, in Viale Giuseppe Di Vittorio.

L’inaugurazione è in programma venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 17.30. La nuova sede nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, professionisti e imprese un punto di riferimento per servizi bancari e consulenziali, con particolare attenzione all’ascolto delle esigenze della clientela e alla conoscenza delle realtà economiche e sociali del territorio.

Un nuovo presidio che punta dunque a consolidare il rapporto tra la banca e la comunità locale, mettendo al centro relazione, prossimità e consulenza.

BCC San Giovanni Rotondo, venerdì l’inaugurazione a Cerignola
BCC San Giovanni Rotondo, venerdì l’inaugurazione a Cerignola

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.

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