Benzina e diesel, continua il calo dei prezzi: Tamoil verso il price cap

Il mercato dei carburanti continua a muoversi al ribasso, almeno sul fronte dei prezzi praticati alla pompa. Dopo le iniziative annunciate da Eni, IP e Q8, anche Tamoil sarebbe orientata ad aderire al cosiddetto price cap, introducendo un limite ai prezzi di benzina e diesel.

Le interlocuzioni istituzionali per favorire l’adesione della compagnia sono in corso e, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, il confronto sarebbe in una fase avanzata.

L’obiettivo del governo è quello di favorire una riduzione dei prezzi alla pompa in una fase caratterizzata da forti tensioni sul mercato energetico.

Il nodo dei piccoli operatori

Accanto alla riduzione dei prezzi praticati dalle grandi compagnie emerge però un’altra questione: quella dei piccoli operatori e delle cosiddette “pompe bianche”.

La preoccupazione riguarda soprattutto la possibilità che i distributori indipendenti, acquistando il carburante sul mercato all’ingrosso, si trovino a dover competere con prezzi al dettaglio particolarmente bassi praticati dai grandi marchi.

Secondo le contestazioni sollevate dagli operatori, il rischio è quello di una compressione dei margini, con conseguenze sulla sostenibilità economica delle attività più piccole.

Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha richiamato tutti gli attori della filiera alla «responsabilità», a partire dai produttori.

Agricoltura e pesca chiedono misure specifiche

Il price cap annunciato dalle principali compagnie riguarda principalmente i prezzi praticati sulla rete destinata agli automobilisti. Restano invece fuori dal provvedimento alcune categorie professionali che utilizzano grandi quantità di carburante per le proprie attività.

Tra queste ci sono autotrasporto, agricoltura e pesca, settori particolarmente esposti all’aumento del costo del gasolio.

Le organizzazioni del comparto agroalimentare e della pesca hanno segnalato forti difficoltà legate all’aumento dei costi energetici. In particolare, vengono evidenziati gli effetti sul comparto della pesca, dove il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa per le imprese.

In alcune marinerie sono già state annunciate forme di protesta contro il caro-gasolio, con operatori che valutano la sospensione dell’attività per contenere le perdite.

Quanto costano benzina e diesel

Secondo i dati dell’Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi vengono monitorati quotidianamente sulla base delle comunicazioni effettuate dai gestori. Il servizio consente di consultare sia i prezzi medi sia quelli praticati dai singoli distributori.

L’ultimo aggiornamento disponibile evidenzia una situazione ancora caratterizzata da prezzi elevati. Il confronto tra i diversi impianti può quindi diventare determinante per gli automobilisti, soprattutto in una fase nella quale le differenze tra i listini delle varie compagnie possono essere significative.

Il MIMIT ha inoltre messo a disposizione una specifica app Osservaprezzi Carburanti, attraverso la quale i consumatori possono individuare i distributori e confrontare i prezzi praticati.

Il mercato si divide

La situazione che si sta delineando presenta quindi due aspetti distinti.

Da una parte, l’adesione delle grandi compagnie al price cap punta a ridurre il costo del pieno per gli automobilisti. Dall’altra, i piccoli operatori chiedono che la riduzione dei prezzi non produca squilibri lungo la filiera e non finisca per mettere sotto pressione le attività indipendenti.

Il possibile ingresso di Tamoil nel gruppo delle compagnie che hanno adottato il tetto ai prezzi potrebbe ampliare ulteriormente il divario tra i diversi operatori del mercato.

Per i consumatori, invece, la partita resta legata all’effettiva evoluzione dei prezzi alla pompa nelle prossime settimane e alla capacità delle misure adottate di tradursi in un risparmio concreto sul costo del pieno.

Lo riporta Today.it