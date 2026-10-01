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CANNOLICCHI GARGANO Cannolicchi fermi fino al 30 novembre, nuova ordinanza della Capitaneria di Manfredonia

Il successivo atto ministeriale del 12 giugno aveva autorizzato la sperimentazione della pesca del cannolicchio nel compartimento fino al 30 settembre 2026CA

Manfredonia, via libera alla pesca sperimentale del cannolicchio: la Capitaneria autorizza l'attività fino al 30 settembre

Cannolicchi - Fonte Immagine: tassoesche.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

Due mesi di stop per la pesca del cannolicchio nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2026 il prelievo della specie Ensis minor è vietato a tutte le imprese abilitate. La disposizione è contenuta nell’ordinanza numero 61, registrata il 30 settembre dalla Capitaneria di porto, che accoglie la richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano per tutelare la risorsa durante ottobre e novembre.

Il calendario è esplicito e interessa l’intero ambito territoriale del compartimento. Per il cannolicchio la sospensione proseguirà quindi anche dopo la conclusione di ottobre. Il provvedimento stabilisce un termine autonomo, fissato al 30 novembre, che gli operatori devono considerare nella programmazione delle attività.

L’ordinanza arriva alla scadenza di una precedente autorizzazione ministeriale alla pesca sperimentale. Nelle premesse viene ricostruito il percorso avviato su richiesta del Consorzio: il 13 maggio 2026 la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura aveva chiesto alla Direzione marittima di Bari e alla Capitaneria di Manfredonia un parere sulla proposta di sperimentazione, finalizzata a verificare i presupposti per una deroga agli ordinari periodi di fermo.

Il successivo atto ministeriale del 12 giugno aveva autorizzato la sperimentazione della pesca del cannolicchio nel compartimento fino al 30 settembre 2026. La nuova sospensione comincia il giorno seguente. Il passaggio tra le due date è uno degli elementi centrali del documento: alla conclusione del periodo sperimentale autorizzato segue un divieto di pesca che copre i due mesi successivi, secondo la richiesta presentata dall’organismo di gestione.

La domanda di sospensione è stata inoltrata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano il 29 settembre e acquisita nello stesso giorno dalla Capitaneria. Il provvedimento richiama anche il verbale del consiglio di amministrazione consortile del 29 settembre. L’autorità marittima ha riconosciuto che la misura tecnica rientra nelle competenze affidate al Consorzio e ha valutato il suo effetto positivo sul processo riproduttivo e sulla sopravvivenza dei molluschi interessati.

È questa la motivazione di tutela esplicitata nell’atto. L’interruzione del prelievo viene collegata alla conservazione della risorsa nel compartimento, all’interno del quadro nazionale di gestione della pesca dei bivalvi. Il divieto opera per tutte le imprese coinvolte e non è formulato come una misura riservata ai soli aderenti al Consorzio.

L’organismo consortile ha sede a Cagnano Varano ed è titolare della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia sulla base del decreto direttoriale del 24 dicembre 2024. Tra i riferimenti del nuovo atto figura anche il piano nazionale adottato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2025 per la pesca con draghe idrauliche e rastrelli da natante. Sono i passaggi amministrativi che fanno da cornice alla sospensione disposta per l’autunno.

Sul piano operativo, il contenuto dell’articolo principale è diretto: la pesca di Ensis minor è vietata dal 1° ottobre al 30 novembre. Le disposizioni finali affidano l’esecuzione agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e impongono l’osservanza dell’ordinanza. Per le violazioni il documento rinvia alle sanzioni della disciplina sulla pesca e, in funzione della fattispecie, alle norme del Codice della navigazione, facendo salve le ipotesi di maggiore gravità.

La nuova ordinanza abroga quella numero 35 del 1° luglio 2026. 

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