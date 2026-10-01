Cerignola, dalle rinnovabili oltre 713 mila euro: una quota per Piazza Duomo

Le convenzioni con le società delle energie rinnovabili portano al Comune di Cerignola risorse economiche per complessivi 713.836,11 euro, con tempi e destinazioni ben differenti. Di questi, 600 mila euro sono già stati versati da Mafra Solar, mentre 113.836,11 euro spettanti da Parco Eolico Ascoli vengono registrati come entrata esigibile nel 2027 e destinati alla riqualificazione di Piazza Duomo. Per la quota maggiore, invece, l’opera da finanziare sarà individuata con un successivo provvedimento.

Il quadro emerge dalla determinazione dirigenziale numero 1383 del 24 settembre 2026, adottata da Maria Concetta Valentino, responsabile del settore Promozione e sviluppo del territorio. L’atto, pubblicato all’albo pretorio dal primo ottobre, riguarda l’accertamento delle somme dovute in base agli accordi sottoscritti per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili nel territorio comunale. Le risorse hanno quindi tempi di incasso diversi.

Il versamento di Mafra Solar è già entrato nelle casse comunali il 18 giugno 2026, attraverso l’ordinativo di incasso numero 16875. La determina prende atto dei 600 mila euro e ne rinvia la destinazione a un’altra opera, che dovrà essere scelta con un atto successivo. Nel documento non vengono indicati né il progetto da realizzare con questa somma né i suoi tempi di attuazione.

Più definito è il percorso dei 113.836,11 euro riferiti a Parco Eolico Ascoli. Il Comune li destina alla riqualificazione di Piazza Duomo, già inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. La determina richiama inoltre la delibera di giunta numero 14 del 30 gennaio 2026, con cui era stato approvato il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della piazza mediante i proventi delle convenzioni energetiche.

Per questa entrata l’esigibilità è prevista nell’esercizio 2027. L’accertamento viene quindi imputato a quell’anno sul capitolo denominato “Proventi da conti energia – Smartcity”. Si tratta della registrazione di un credito del Comune, distinto da un pagamento già ricevuto. L’atto non indica l’avvio del cantiere o i tempi dei lavori.

Alla base del meccanismo c’è lo schema di convenzione approvato dal consiglio comunale nel maggio 2011, utilizzato per regolare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che realizzano e gestiscono impianti rinnovabili. Secondo quanto riportato nella determina, gli accordi disciplinano misure di compensazione e riequilibrio ambientale, con un corrispettivo annuale fino al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, comprensivi degli incentivi vigenti.

La finalità richiamata è collegare la presenza degli impianti a interventi che rispondano ai loro effetti sul territorio e migliorino la sostenibilità del patrimonio pubblico. Il documento cita la normativa nazionale e la legge pugliese numero 28 del 2022, indicando tra gli obiettivi la riduzione delle ripercussioni delle infrastrutture energetiche, il risparmio di energia e la diffusione delle fonti rinnovabili. La scelta delle opere resta affidata all’amministrazione comunale, attraverso ulteriori atti.

Tra le possibilità elencate figurano il miglioramento ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche, la creazione di comunità energetiche, il sostegno al reddito energetico regionale e la forestazione urbana e periurbana. Sono finalità generali del sistema di compensazione: il provvedimento non assegna i 600 mila euro di Mafra Solar a uno di questi interventi in particolare. Per Piazza Duomo, invece, conferma una destinazione già individuata nella programmazione dell’ente.

La determina si inserisce in un percorso che comprende convenzioni sottoscritte negli anni con diverse aziende autorizzate a operare sul territorio e un precedente accertamento del 9 aprile 2026. Sul piano contabile, l’entrata viene valutata come non rientrante tra quelle di dubbia e difficile esazione, senza necessità di un relativo accantonamento.

Il risultato è un quadro finanziario con due situazioni precise: 600 mila euro già riscossi, in attesa della scelta dell’opera, e 113.836,11 euro da incassare nel 2027 per Piazza Duomo. I successivi provvedimenti dovranno tradurre queste risorse in interventi e definirne l’attuazione.

A cura di Giovanna Tambo.