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Home // Cerere racconta // Cerignola, inseguimento su un’auto rubata e scontro con la polizia: 31enne in custodia cautelare

CERIGNOLA POLIZIA Cerignola, inseguimento su un’auto rubata e scontro con la polizia: 31enne in custodia cautelare

L’episodio risale al 20 marzo. Feriti gli operatori intervenuti, uno in modo grave. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Foggia e dal Commissariato di Cerignola

Polizia

Cerignola, inseguimento su un’auto rubata e scontro con la polizia: 31enne in custodia cautelare - Fonte Immagine non riferita al testo: gazzettinonline.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cerere racconta // Cerignola //

La Polizia di Stato ha eseguito, il 4 settembre 2026, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 31 anni, con precedenti penali, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e ricettazione.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola.

La vicenda risale al 20 marzo 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli operatori avevano tentato di controllare gli occupanti di un’auto che percorreva le strade di Cerignola con una condotta di guida imprudente e pericolosa per l’incolumità pubblica. Ne era seguito un inseguimento, conclusosi con un impatto contro la vettura di servizio. Nello scontro erano rimasti feriti gli operatori di polizia, uno dei quali aveva riportato lesioni gravi.

Gli accertamenti successivi avevano permesso di stabilire che l’auto risultava rubata. All’interno del veicolo erano stati inoltre trovati oggetti atti allo scasso, nascosti nell’abitacolo e poi sequestrati.

Il conducente, sottoposto a esami tossicologici, era risultato positivo a cannabinoidi e cocaina. Nella sua tasca erano stati rinvenuti anche 0,3 grammi di cocaina.

Le accuse contestate saranno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

A cura di Michele Solatia.

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