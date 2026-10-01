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Home // Manfredonia // Ciclismo, Samuele Lombardi vince il ‘Gran Premio Giorgio Mare’

SAN GIOVANNI ROTONDO Ciclismo, Samuele Lombardi vince il ‘Gran Premio Giorgio Mare’

Il giovane ciclista di San Giovanni Rotondo, portacolori dell’HG Cycling Team, si è imposto al “Papà Elio” Gran Premio Giorgio Mare

Samuele Lombardi

Ciclismo, Samuele Lombardi vince il 'Gran Premio Giorgio Mare' - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Manfredonia // San Giovanni Rotondo //

Samuele Lombardi conquista un’altra vittoria e continua a vivere una stagione da protagonista. Il giovane ciclista di San Giovanni Rotondo, portacolori dell’HG Cycling Team, si è imposto al “Papà Elio” Gran Premio Giorgio Mare di Porto San Giorgio, gara riservata alla categoria Esordienti 1° Anno maschile, disputata su un percorso di 4 chilometri.

Per Lombardi si tratta del quarto successo stagionale, che si aggiunge a un bottino di 11 podi complessivi. Numeri che confermano la continuità del giovane atleta garganico, protagonista di una stagione particolarmente positiva.

Tra i successi già conquistati figura anche quello ottenuto nella Cronoscalata Città di Fumone, ulteriore risultato di rilievo nel percorso sportivo del ciclista di San Giovanni Rotondo.

A Porto San Giorgio la gara si è decisa in un finale estremamente equilibrato, con Lombardi capace di precedere Michael Fiorillo, del Team Cesaro-Neri-Lucchini, per appena 33 centesimi. Terzo posto per Rocco Vincenzo Antonelli, del Team Coratti, staccato di soli 34 centesimi.

Ancora più ravvicinati i distacchi degli altri due corridori ai vertici della classifica: Federico Bracci, quarto con 38 centesimi di ritardo, e Sami Dahani, quinto a 39 centesimi.

Il podio

Samuele Lombardi – HG Cycling Team
Michael Fiorillo – Team Cesaro-Neri-Lucchini, +33 centesimi
Rocco Vincenzo Antonelli – Team Coratti, +34 centesimi
Federico Bracci – GS Pianello, +38 centesimi
Sami Dahani – S.C.D. Alma Juventus Fano, +39 centesimi

Con il successo di Porto San Giorgio, Lombardi porta così a quattro le vittorie stagionali e a undici i podi, confermandosi tra i protagonisti del ciclismo giovanile.

Per il giovane talento di San Giovanni Rotondo arriva dunque un’altra affermazione al termine di una gara decisa sul filo dei centesimi, in una stagione che continua a regalargli risultati importanti.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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