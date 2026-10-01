La Regione Puglia ha autorizzato Acquedotto Pugliese a scaricare nel torrente Candelaro le acque trattate dal depuratore a servizio dell’agglomerato di Manfredonia. La determinazione numero 272 dell’8 settembre 2026 stabilisce una validità di quattro anni dalla notifica e impone prescrizioni su qualità dell’effluente, monitoraggi e gestione dell’impianto. Il provvedimento riguarda il depuratore di contrada Sant’Oronzo, al servizio anche di Siponto e delle altre località comprese nell’agglomerato.

L’area di scarico presenta una particolare rilevanza ambientale: ricade nel Parco nazionale del Gargano e nei siti Natura 2000 Zone Umide di Capitanata e Paludi presso il golfo di Manfredonia, lambendo la riserva naturale Palude di Frattaruolo. L’autorizzazione richiede che lo scarico rispetti le norme ambientali senza provocare alterazioni significative della qualità del corpo recettore. Il rispetto di queste condizioni sarà oggetto dei controlli previsti nell’atto.

La decisione arriva dopo un lungo percorso di potenziamenti, manutenzioni e verifiche. Il primo progetto di ampliamento richiamato, concluso nel maggio 2019, ha portato alla nuova configurazione entrata in esercizio nel giugno 2020. Un successivo intervento ha avuto l’obiettivo di adeguare il depuratore alla produzione di acque affinate e aumentarne la capacità fino a 107.760 abitanti equivalenti, con nuovi comparti di sedimentazione, filtrazione e disinfezione a raggi ultravioletti.

La fase di messa in esercizio di quest’ultimo progetto è terminata l’11 luglio 2025, con collaudo sottoscritto l’8 agosto. Il 30 luglio 2025 risulta inoltre conclusa la messa in esercizio degli interventi sulle emissioni in atmosfera, comprendenti il confinamento di alcuni comparti e un biofiltro per le arie esauste. La determinazione indica come futuro intervento la realizzazione di serre solari per l’essiccamento dei fanghi disidratati.

Il documento riporta anche i dati gestionali del 2024: 39.511 abitanti equivalenti serviti e oltre 2,9 milioni di metri cubi trattati nell’anno, circa 7.982 al giorno. Sul versante della qualità, nei 18 controlli Arpa del 2024 riferiti al periodo successivo alla gestione provvisoria sono stati riscontrati superamenti per nitriti, fosforo totale e tossicità acuta. Nei 24 controlli del 2025 sono segnalati superamenti per nitriti e tossicità acuta; nel primo trimestre 2026 non risultano superamenti segnalati.

Il via libera fissa limiti e obblighi puntuali. Tra i parametri dell’effluente figura Escherichia coli, con una soglia di 2.500 unità formanti colonia ogni 100 millilitri. Per il cloro attivo libero il valore richiamato nei controlli è di 0,2 milligrammi per litro. Acquedotto Pugliese dovrà effettuare almeno 24 autocontrolli annuali sulle acque depurate e altrettanti su quelle in ingresso; sei verifiche annuali comprenderanno il più ampio insieme di parametri previsto per gli scarichi in acque superficiali.

Entro 60 giorni dalla notifica il gestore dovrà attestare l’installazione e la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in entrata e in uscita. Nello stesso termine dovrà documentare la collocazione, dove ancora necessaria, dei cartelli sui rischi igienici e sui divieti nelle fasce di rispetto. Entro 180 giorni dovrà trasmettere a Regione e Arpa il piano di monitoraggio richiesto dal regolamento regionale.

In attesa della piena operatività del piano sono previste misure semestrali nel torrente, a monte e a valle dello scarico, su parametri chimici, microbiologici e metalli. I risultati degli autocontrolli e le attestazioni di efficienza dovranno essere inviati ogni anno. Eventuali superamenti dovranno invece essere comunicati prontamente, accompagnati da una relazione sulle possibili cause e sulle misure gestionali adottate per risolvere i problemi.

Arpa è chiamata a svolgere 24 controlli annuali sull’effluente. La vigilanza regionale dovrà verificare periodicamente gestione e rispetto delle prescrizioni; Comune, Provincia e altri soggetti competenti concorreranno ai controlli sulle reti fognarie e sul territorio. Al Consorzio per la bonifica di Capitanata sono richiesti appropriati interventi di manutenzione del canale a valle. Le inosservanze potranno comportare diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione. AQP dovrà chiedere il rinnovo almeno un anno prima della scadenza, documentando funzionamento dell’impianto e adempimento degli obblighi.