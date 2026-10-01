Dalla California al Gargano, fino alla Sicilia, l’erosione costiera e la trasformazione dei litorali stanno imponendo una riflessione sul modo in cui continuiamo a vivere e progettare le aree affacciate sul mare. Fenomeni diversi, determinati da una combinazione di fattori naturali e antropici, mostrano quanto rapidamente possa modificarsi un territorio che troppo spesso consideriamo immutabile.

A Santa Monica, in California, una parte della spiaggia è stata profondamente erosa dalle mareggiate, al punto da rendere impossibile lo svolgimento di un festival musicale. L’Ocean Way Festival, in programma il 26 e 27 settembre sulla spiaggia a sud del molo, avrebbe dovuto ospitare artisti come The Killers, Olivia Dean, Jack White, Khruangbin e Sublime.

L’evento è stato cancellato dopo che le onde associate all’uragano Marie e il deflusso delle acque provenienti da un canale di scolo hanno modificato in maniera significativa l’area destinata alla manifestazione.

Secondo le autorità cittadine, il moto ondoso ha asportato una quantità di sabbia tale da spostare la linea dell’alta marea di circa 96 piedi, quasi 29 metri, verso l’interno, oltre la corsia di sicurezza prevista per il festival. Un ulteriore canale scavato dall’acqua ha attraversato la parte meridionale dell’area destinata all’ingresso. Le condizioni non consentivano più di realizzare il palco e accogliere il pubblico in sicurezza.

La situazione a Malibu

A pochi chilometri di distanza, a Malibu, le conseguenze del dissesto sono state ancora più dirette. L’8 settembre il cedimento di una porzione di terreno ha provocato una grande voragine lungo Sea Level Drive, interessando inizialmente il vialetto di una casa affacciata sulla costa e successivamente la carreggiata.

Il cedimento ha provocato anche una fuga di gas e compromesso l’unico collegamento con la zona per residenti e mezzi di soccorso. Il Comune ha quindi dichiarato lo stato di emergenza e disposto l’evacuazione di 31 proprietà.

La costa non è una linea immobile

Si tratta di episodi differenti, ma entrambi mostrano quanto velocemente possa cambiare un territorio che per lungo tempo abbiamo percepito come stabile.

La costa, in realtà, non è una linea immobile. Non lo è mai stata. Le spiagge avanzano e arretrano, le dune si spostano, le onde trasportano sedimenti e le correnti modificano continuamente la conformazione dei litorali.

A essere cambiato è anche il modo in cui l’uomo ha occupato questi spazi. Case, alberghi, strade, ferrovie, porti, stabilimenti balneari, infrastrutture e attività economiche sono stati realizzati lungo una fascia territoriale che, per sua natura, è dinamica.

Nel corso degli anni sono state realizzate opere di difesa, ripascimenti e altri interventi per contenere il fenomeno e proteggere territori e attività. Oggi, però, occorre confrontarsi con condizioni ambientali in evoluzione.

L’erosione costiera è un fenomeno complesso

Parlare di erosione costiera significa innanzitutto evitare semplificazioni. Non esiste una causa unica e non tutte le coste reagiscono nello stesso modo.

L’evoluzione di una spiaggia dipende da numerosi fattori: la geologia, il moto ondoso, le correnti marine, la disponibilità di sedimenti, il trasporto dei materiali attraverso i fiumi, le mareggiate e la conformazione del territorio.

A questi elementi naturali si aggiungono quelli legati all’attività umana. Porti e moli possono modificare il trasporto dei sedimenti, le opere di difesa possono alterare la dinamica delle spiagge e l’urbanizzazione può ridurre lo spazio disponibile per le dune e per i naturali spostamenti della linea di costa.

Il ruolo del cambiamento climatico

A complicare ulteriormente il quadro c’è il cambiamento climatico. L’innalzamento del livello del mare e l’evoluzione delle condizioni meteomarine possono aumentare la pressione su sistemi costieri che in molti casi sono già vulnerabili.

Questo non significa che ogni fenomeno erosivo possa essere attribuito direttamente al cambiamento climatico. Significa, però, che l’evoluzione del clima si inserisce in un sistema già complesso e profondamente modificato dalle attività umane.

Il problema, quindi, non riguarda soltanto l’eventualità che il mare avanzi. Riguarda soprattutto il fatto che lo spazio disponibile per consentire alla costa di evolversi naturalmente è sempre più limitato.

Il problema riguarda anche il Gargano

Non è necessario guardare alla California per comprendere che la questione riguarda direttamente anche l’Italia.

Sul Gargano, nel luglio scorso, la Provincia di Foggia ha trasmesso alla Regione Puglia cinque progetti nell’ambito del programma regionale “Coste Alte”, per un valore complessivo superiore a 8,2 milioni di euro.

Gli interventi interessano le Isole Tremiti, Vieste, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Peschici e comprendono misure per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, la messa in sicurezza dei costoni rocciosi e interventi specificamente destinati al contrasto dell’erosione costiera.

A Vico del Gargano è previsto, per esempio, un intervento da un milione di euro nella zona di Monte Pucci, tra San Menaio e la baia. A Rodi Garganico sono invece previsti lavori di consolidamento del versante situato sotto il cimitero comunale.

Non si tratta soltanto di difendere una spiaggia. In diversi tratti del Gargano l’erosione coinvolge anche la sicurezza di strade, versanti e infrastrutture, con inevitabili ripercussioni su un’economia turistica fortemente legata alla qualità e alla stabilità del litorale.

Non a caso ISPRA ha inserito Rodi Garganico nella propria rete di video-monitoraggio costiero, insieme ad altri tratti del litorale italiano. Il sistema consente di seguire nel tempo le variazioni morfologiche della spiaggia determinate dall’erosione e dagli eventi meteomarini estremi.

È un elemento significativo: non basta osservare la costa quando arriva una mareggiata, ma occorre monitorarla costantemente per comprendere come si sta trasformando.

Il ciclone Harry e i danni in Sicilia

All’inizio del 2026, dall’altra parte della penisola, il ciclone Harry ha mostrato quanto rapidamente una mareggiata possa trasformarsi in un problema per interi territori.

Tra il 19 e il 21 gennaio, la Sicilia è stata interessata da precipitazioni intense, venti forti e mareggiate lungo diversi tratti della costa. Le conseguenze hanno coinvolto strade, porti, stabilimenti balneari, attività produttive e strutture ricettive.

La prima stima regionale aveva quantificato in 741,5 milioni di euro i danni alle infrastrutture, ai quali si sarebbero aggiunti i mancati redditi delle attività produttive. Successivamente il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna.

Lungo la costa orientale siciliana, le mareggiate hanno modificato profondamente diversi tratti del territorio. A Letojanni il lungomare è stato invaso dalle onde ed è comparsa una grande voragine; a Mazzeo è crollata una parte della piazza sul mare; a Taormina e Giardini Naxos sono state danneggiate strutture costiere.

E gli effetti non si sono esauriti con il passaggio della perturbazione.

La questione impone quindi di spostare la prospettiva: dalla domanda “come ricostruiamo ciò che è stato distrutto?” a una domanda più complessa: “dobbiamo davvero ricostruirlo nello stesso punto e nello stesso modo?”

Un fenomeno che interessa migliaia di chilometri di costa

L’Italia ha oltre 8.000 chilometri di costa e una parte significativa della sua economia, del suo paesaggio e della sua identità è legata al mare.

Secondo gli ultimi dati ISPRA disponibili, riferiti al periodo 2006-2020, 1.890 chilometri di spiagge hanno registrato variazioni della linea di riva superiori a cinque metri. Di questi, 934 chilometri risultano in erosione, mentre 965 sono in avanzamento.

Il dato restituisce la complessità del fenomeno: la costa italiana non arretra ovunque e nello stesso modo, ma cambia, spesso rapidamente, con dinamiche molto differenti da un territorio all’altro.

Ci sono tratti che perdono sedimenti e altri che ne ricevono, spiagge che avanzano e altre che arretrano. La situazione può cambiare anche nel giro di pochi chilometri.

Per questo parlare semplicemente di “spiagge che scompaiono” può risultare fuorviante. Il problema riguarda piuttosto la trasformazione degli equilibri costieri e la vulnerabilità delle aree nelle quali sono concentrate persone, infrastrutture e attività economiche.

Quando si pensa a una spiaggia, spesso la si associa soprattutto alla stagione estiva. Ma una spiaggia è anche un ecosistema e una forma di protezione naturale. Insieme alle dune contribuisce ad assorbire parte dell’energia delle mareggiate e a proteggere ciò che si trova alle sue spalle.

Quando la spiaggia si riduce, quindi, non viene perso soltanto spazio per gli ombrelloni: aumenta la vulnerabilità dell’intero sistema costiero, con conseguenze che riguardano direttamente anche il turismo.

Il modo in cui abbiamo costruito sulle coste

Esiste poi una contraddizione legata al modo in cui sono state progettate e utilizzate le coste. Il mare rappresenta una risorsa economica, paesaggistica e turistica e per questo si è scelto di costruire nelle sue immediate vicinanze.

Successivamente, però, si è reso necessario realizzare opere per proteggere quelle stesse infrastrutture dall’azione del mare.

Questo non significa che le opere di difesa siano inutili. In molti casi consentono di proteggere abitazioni, strade, porti e intere comunità. Tuttavia, ogni intervento modifica un equilibrio e deve essere valutato considerando l’intero sistema costiero, non soltanto il singolo punto che si intende proteggere.

La domanda, dunque, non può essere soltanto come fermare l’erosione. Occorre interrogarsi anche sulle ragioni che hanno reso un determinato territorio così vulnerabile e, soprattutto, sulla possibilità di continuare a costruire secondo gli stessi modelli.

L’adattamento come strategia

La parola chiave per i prossimi anni sarà probabilmente “adattamento”.

Adattarsi non significa accettare passivamente la perdita delle spiagge, ma progettare tenendo conto dell’evoluzione del territorio. Significa monitorare le coste, proteggere le dune, recuperare quando possibile la capacità naturale degli ecosistemi costieri, ricorrere al ripascimento nei casi in cui possa risultare efficace, progettare infrastrutture più resilienti e valutare con maggiore attenzione dove e come costruire.

Significa anche considerare una possibilità difficile da accettare: in alcuni luoghi potrebbe essere necessario arretrare. Non tutto può essere protetto nello stesso modo e non tutto può essere ricostruito nello stesso punto. Non ogni infrastruttura può essere difesa indefinitamente.

Si tratta di decisioni complesse, perché dietro una strada, una casa o uno stabilimento ci sono persone, investimenti, attività economiche e comunità. Proprio per questo non possono essere affrontate soltanto quando arriva una mareggiata.

Servono pianificazione, dati, monitoraggio e una visione capace di guardare oltre la prossima stagione turistica. Il cambiamento climatico non è un evento destinato a manifestarsi in un momento preciso: è un processo già in corso.

La sfida, quindi, non sarà impedire alla costa di cambiare, ma comprendere come accompagnare queste trasformazioni senza trasformarle ogni volta in un’emergenza.

Lo riporta quotidiano.net.