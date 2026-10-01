FOGGIA – Fratelli d’Italia accoglie con favore la nomina di Alfredo Fabbrocini a nuovo Questore di Foggia. In una nota, la coordinatrice cittadina Daria Cascarano esprime apprezzamento per la decisione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sottolineando l’esperienza investigativa e dirigenziale del funzionario e la sua conoscenza del territorio.

Per Fabbrocini si tratta di un ritorno in Capitanata. Tra il 2010 e il 2013 ha diretto la Squadra Mobile di Foggia, partecipando al contrasto alla criminalità organizzata locale. Il coordinamento di Fratelli d’Italia ricorda, in particolare, l’operazione “Romanzo Criminale” a Manfredonia e la cattura del latitante Giuseppe Pacilli, esponente del clan Li Bergolis.

Dirigente superiore della Polizia di Stato, Fabbrocini ha maturato esperienze investigative e di comando in diverse città italiane, oltre a un percorso nel Servizio Centrale Operativo. Dopo aver guidato dal 2024 la Questura di Barletta-Andria-Trani, assume ora l’incarico a Foggia, succedendo ad Alfredo D’Agostino, destinato alla reggenza della Questura di Ancona.

«La nomina del dott. Fabbrocini rappresenta una scelta di grande responsabilità e competenza da parte del Ministero dell’Interno», dichiara Cascarano. «Si tratta di un poliziotto di provata capacità, con qualità dimostrate superiori alla media, che conosce profondamente il nostro territorio e le sue criticità».

La coordinatrice conclude con un auspicio per il lavoro del nuovo Questore: «Sono certa che l’intero territorio saprà apprezzare questo importante passaggio e che il nuovo Questore saprà garantire sicurezza, legalità e vicinanza alle istituzioni e ai cittadini».

A cura di Giovanna Tambo.