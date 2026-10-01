Foggia si illumina di arancione per ricordare le vittime dei naufragi nel Mediterraneo

Palazzo di Città e la Fontana del Sele si coloreranno di arancione venerdì 2 ottobre a Foggia, in occasione della XIII Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, in programma a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre.
L’iniziativa rientra nella campagna nazionale “Accendiamo la Memoria”, promossa per il terzo anno consecutivo dal Comitato 3 Ottobre, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo e richiamare l’attenzione sui temi dell’accoglienza e dell’immigrazione.
Il Comune di Foggia ha aderito alla campagna, partecipando così a un’iniziativa nazionale dedicata alla memoria delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.
Nella serata di venerdì, dunque, la facciata esterna di Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminate con una luce arancione, colore scelto per l’iniziativa “Accendiamo la Memoria”.