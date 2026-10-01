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Home // Cronaca // Garlasco, la madre di Sempio: «Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire»

GARLASCO SEMPIO Garlasco, la madre di Sempio: «Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire»

Nuovi elementi emergono dalle intercettazioni effettuate nell’abitazione della famiglia Sempio nell’ambito della nuova fase dell’inchiesta

Andrea Sempio

Garlasco, la madre di Sempio: «Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire» - Fonte Immagine: adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Focus //

Nuovi elementi emergono dalle intercettazioni effettuate nell’abitazione della famiglia Sempio nell’ambito della nuova fase dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Alcuni passaggi delle conversazioni sono stati riportati da Il Giornale e riguardano Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di Garlasco, e i suoi genitori Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari.

Proprio Ferrari, parlando in casa mentre il figlio era nuovamente coinvolto nell’indagine, sarebbe stata intercettata mentre pronunciava parole particolarmente dure nei confronti della famiglia Poggi: «Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire… maledetta».

Un’altra conversazione risale al 2 novembre 2025 e riguarda una chiavetta di memoria. Giuseppe Sempio ne parla con il figlio, spiegando di non ricordare con certezza se fosse eventualmente presente nel computer. Andrea risponde alzando la voce: «No ma io non avevo chiavette». Poco dopo aggiunge: «Cioè chiavette… riferito a chi? Non lo so… non ne avevo una di chiavetta».

Le conversazioni su Garofano

Dalle registrazioni emerge anche il riferimento a Luciano Garofano. Nel settembre 2025 sarebbe stata ancora Daniela Ferrari a soffermarsi sulla vicenda.

I carabinieri, sintetizzando il contenuto delle sue considerazioni, riportano: «Garofano e Tizzoni – riassumono i carabinieri – hanno paura che esca fuori un’altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi, e non si spiega come mai hanno paura se sono certi di aver fatto le cose fatte bene all’epoca».

Ferrari torna quindi sull’attività svolta nell’ambito dell’incidente probatorio, concentrandosi in particolare sull’impronta 33 e contestando alcune decisioni: «Non è normale che se tu sei stato assunto da me, per difendere me, mi obblighi a dire o metti dentro delle cose che vogliono Tizzoni e Capra nell’incidente probatorio, tipo l’impronta 33, che l’impronta 33 non c’entra niente perché mio figlio è accusato sul Dna».

Nelle intercettazioni viene affrontata anche la questione delle misurazioni antropometriche effettuate su Andrea Sempio. Nell’ottobre 2025, Ferrari contesta l’utilità di mettere a confronto le caratteristiche fisiche del figlio con quelle di circa vent’anni prima, facendo riferimento anche ad Alberto Stasi: «Ma perché non gliele avete prese a Stasi? A mio figlio gli prendete le misure venti anni dopo… venti anni dopo che è venti chili in più (…) l’unica cosa che gli è rimasta uguale all’epoca è il numero di scarpe che aveva il 44 all’epoca e ce l’ha ancora adesso».

Le conversazioni intercettate restituiscono il clima all’interno della famiglia Sempio durante la nuova fase investigativa sul delitto di Chiara Poggi, tra discussioni sugli elementi dell’inchiesta, riferimenti alle precedenti indagini e le forti reazioni dei familiari di Andrea Sempio.

Lo riporta leggo.it.

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