Inflazione, a settembre accelera al 4,2%: pesa il caro energia

L’inflazione accelera nuovamente a settembre. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una crescita dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, rispetto al +3,3% rilevato ad agosto.

A incidere maggiormente sull’accelerazione sono soprattutto i beni energetici, la cui crescita annua passa dal 17,1% al 22,3%. Un aumento che si riflette sulle spese quotidiane delle famiglie e che torna a mettere sotto pressione i bilanci domestici.

Il caro energia spinge l’inflazione

La dinamica dei prezzi è legata in particolare all’andamento degli energetici regolamentati, che comprendono le tariffe dell’elettricità e del gas nel mercato tutelato.

L’Istat segnala, inoltre, aumenti anche tra gli energetici non regolamentati, categoria nella quale rientrano carburanti, gas ed elettricità sul mercato libero. A settembre accelerano i prezzi del gasolio per autotrazione, del gasolio per riscaldamento e della benzina, insieme a quelli del gas e dell’elettricità sul mercato libero.

L’aumento dei prezzi dei beni risulta quindi più marcato rispetto a quello dei servizi, contribuendo in maniera significativa alla crescita complessiva dell’inflazione.

Aumentano anche gli alimentari

A settembre si registra un’accelerazione anche nel comparto alimentare. In particolare, a crescere sono soprattutto i prezzi degli alimentari non lavorati.

L’incremento è sostenuto dall’andamento dei prezzi di ortaggi, tuberi e legumi, oltre che da frutta e frutta a guscio. Rimane invece leggermente negativa la dinamica relativa agli alimentari lavorati.

Un andamento che si riflette direttamente sulla spesa delle famiglie.

Il carrello della spesa sale dell’1,7%

A settembre il cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari, i prodotti per la cura della casa e della persona, registra un aumento dell’1,7% su base annua, contro il +0,9% di agosto.

Ancora più marcata la crescita dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che passano dal +4,3% al +5,3%.

Si tratta di una voce particolarmente significativa perché riguarda numerosi prodotti acquistati con frequenza dalle famiglie e quindi maggiormente percepiti nella spesa quotidiana.

Inflazione ai massimi da settembre 2023

Il dato del 4,2% rappresenta il livello più alto dell’inflazione da tre anni.

Per trovare una variazione annua superiore, secondo le serie storiche dell’Istat, bisogna tornare a settembre 2023, quando l’inflazione aveva raggiunto il 5,3%.

Anche l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una crescita significativa: +2,0% su base mensile e +4,1% su base annua, rispetto al +3,2% di agosto.

La variazione mensile dell’Ipca risente anche della fine dei saldi estivi, un effetto che non viene considerato dall’indice Nic.

La crescita media del 2026 sale al 3,1%

Con i dati di settembre, l’inflazione media acquisita per il 2026 sale al 3,1% per l’indice generale, mentre rimane stabile all’1,9% la componente di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi.

I dati diffusi dall’Istat sono ancora provvisori e saranno successivamente sottoposti alle consuete revisioni.

Il quadro che emerge, tuttavia, evidenzia una nuova accelerazione dei prezzi, con l’energia a rappresentare il principale fattore di pressione e il costo della spesa quotidiana nuovamente in aumento.

Lo riporta RaiNews.it