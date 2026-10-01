Edizione n° 6206

BALLON D'ESSAI

CONCESSIONI BALNEARI // Concessioni balneari, gare entro giugno 2027 e affidamenti da 5 a 20 anni
1 Ottobre 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

FOGGIA FABBROCINI // Foggia, Alfredo Fabbrocini sarà il nuovo questore. E’ un ritorno
1 Ottobre 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Inflazione, a settembre accelera al 4,2%: pesa il caro energia

RINCARI Inflazione, a settembre accelera al 4,2%: pesa il caro energia

A spingere i prezzi sono soprattutto gli energetici, mentre aumentano anche i costi dei prodotti alimentari

Inflazione, a settembre accelera al 4,2%: pesa il caro energia

ph Gems Auto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Attualità // Cronaca //

L’inflazione accelera nuovamente a settembre. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una crescita dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, rispetto al +3,3% rilevato ad agosto.

A incidere maggiormente sull’accelerazione sono soprattutto i beni energetici, la cui crescita annua passa dal 17,1% al 22,3%. Un aumento che si riflette sulle spese quotidiane delle famiglie e che torna a mettere sotto pressione i bilanci domestici.

Il caro energia spinge l’inflazione

La dinamica dei prezzi è legata in particolare all’andamento degli energetici regolamentati, che comprendono le tariffe dell’elettricità e del gas nel mercato tutelato.

L’Istat segnala, inoltre, aumenti anche tra gli energetici non regolamentati, categoria nella quale rientrano carburanti, gas ed elettricità sul mercato libero. A settembre accelerano i prezzi del gasolio per autotrazione, del gasolio per riscaldamento e della benzina, insieme a quelli del gas e dell’elettricità sul mercato libero.

L’aumento dei prezzi dei beni risulta quindi più marcato rispetto a quello dei servizi, contribuendo in maniera significativa alla crescita complessiva dell’inflazione.

Aumentano anche gli alimentari

A settembre si registra un’accelerazione anche nel comparto alimentare. In particolare, a crescere sono soprattutto i prezzi degli alimentari non lavorati.

L’incremento è sostenuto dall’andamento dei prezzi di ortaggi, tuberi e legumi, oltre che da frutta e frutta a guscio. Rimane invece leggermente negativa la dinamica relativa agli alimentari lavorati.

Un andamento che si riflette direttamente sulla spesa delle famiglie.

Il carrello della spesa sale dell’1,7%

A settembre il cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari, i prodotti per la cura della casa e della persona, registra un aumento dell’1,7% su base annua, contro il +0,9% di agosto.

Ancora più marcata la crescita dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che passano dal +4,3% al +5,3%.

Si tratta di una voce particolarmente significativa perché riguarda numerosi prodotti acquistati con frequenza dalle famiglie e quindi maggiormente percepiti nella spesa quotidiana.

Inflazione ai massimi da settembre 2023

Il dato del 4,2% rappresenta il livello più alto dell’inflazione da tre anni.

Per trovare una variazione annua superiore, secondo le serie storiche dell’Istat, bisogna tornare a settembre 2023, quando l’inflazione aveva raggiunto il 5,3%.

Anche l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una crescita significativa: +2,0% su base mensile e +4,1% su base annua, rispetto al +3,2% di agosto.

La variazione mensile dell’Ipca risente anche della fine dei saldi estivi, un effetto che non viene considerato dall’indice Nic.

La crescita media del 2026 sale al 3,1%

Con i dati di settembre, l’inflazione media acquisita per il 2026 sale al 3,1% per l’indice generale, mentre rimane stabile all’1,9% la componente di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi.

I dati diffusi dall’Istat sono ancora provvisori e saranno successivamente sottoposti alle consuete revisioni.

Il quadro che emerge, tuttavia, evidenzia una nuova accelerazione dei prezzi, con l’energia a rappresentare il principale fattore di pressione e il costo della spesa quotidiana nuovamente in aumento.

Lo riporta RaiNews.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO