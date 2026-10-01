Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026 torna a Foggia e in tutta la provincia “La Mela di AISM”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica, ai servizi e alla tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

L’appuntamento coinvolgerà 5.000 piazze italiane, dove i volontari AISM saranno presenti con le tradizionali postazioni per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e coincide con la Giornata del Dono.

Per l’edizione 2026 l’obiettivo è “costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla e dalle patologie correlate”. Per sostenerlo saranno distribuiti 3 milioni di mele in oltre 5mila piazze italiane, con il ricavato destinato alla ricerca scientifica e alle attività rivolte alle persone che convivono con la malattia.

Anche in provincia di Foggia sarà possibile partecipare all’iniziativa. Oltre alle postazioni storiche presenti nel capoluogo, le mele potranno essere acquistate anche nei diversi comuni della provincia.

A fronte di una donazione minima di 12 euro, si riceverà la tradizionale borsa rossa di AISM contenente un sacchetto da 1,8 chilogrammi di mele, disponibili in tre varietà: Noared rosse, Golden Delicious gialle e Granny Smith verdi.

Il ricavato della raccolta contribuirà a sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla sul territorio.

«Ogni mela è un gesto concreto di speranza.»