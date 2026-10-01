Giovanni Malagò, presidente della Figc, interviene sulla decisione di Diana Bianchedi di dimettersi da capodelegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che aveva criticato la posizione di Bianchedi in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi.

A margine dell’assemblea di Lega Pro, Malagò ha definito condivisibile la scelta di Bianchedi e ha criticato l’intervento del ministro: «È una scelta che non posso che condividere. L’entrata» di Abodi «è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Credo che sia impossibile darle torto».

Malagò ha poi aggiunto: «Non mi sembra che da parte del ministro sia stata l’unica uscita su questioni che riguardano il calcio. I fatti mi sembrano molto chiari».

Secondo il presidente della Figc, Bianchedi sarebbe rimasta particolarmente colpita dall’intervento di Abodi nelle dinamiche interne agli organismi sportivi: «Diana è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro per lo Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all’interno della giunta».

Malagò ha quindi ribadito la propria posizione sul principio di autonomia dello sport: «Il giudizio è unanime se vai a guardare, è un dato di fatto quello che sta succedendo – ha detto Malagò -. Qui non si tratta di essere amici di Mario o di Carlo, di Giovanni o di Luciano: è evidente che c’è questo palese intervento che secondo me è in assoluto sbagliato, in nome di quelle che sono le dinamiche dell’autonomia dello sport».

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.