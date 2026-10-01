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NO TIFOSI Manfredonia-Bisceglie senza tifosi: la gara di domenica si giocherà a porte chiuse

Il Manfredonia rende noto che la sfida in programma domenica 4 ottobre 2026 con il Bisceglie verrà disputata senza spettatori

Scontri Manfredonia-Ebolitana

Scontri dopo Manfredonia–Ebolitana: tre DASPO per i tifosi del Manfredonia - PH CORRIERE.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia rende noto che la sfida in programma domenica 4 ottobre 2026 con il Bisceglie verrà disputata senza spettatori. La Prefettura di Foggia ha infatti disposto lo svolgimento dell’incontro a porte chiuse, comunicando il provvedimento alla società nella giornata odierna.

La decisione fa seguito agli episodi verificatisi all’esterno dello stadio al termine della gara con l’Ebolitana del 20 settembre scorso. Il provvedimento è stato adottato con la finalità di “scongiurare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Pertanto, per la gara di domenica non sarà consentito l’ingresso né al pubblico né agli accreditati. Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

6 commenti su "Manfredonia-Bisceglie senza tifosi: la gara di domenica si giocherà a porte chiuse"

  6. Cerco proprietario condomini zona Miramare che mi faccia vedere la partita da balcone o terrazzo. No visione con finestra chiusa perche fume le sigarette. Offro 20 euro, trattativa riservata e max discrezione. Prometto di non urlare, saltare. Astenersi perditempo e maniaci sessuali.

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