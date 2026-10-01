Il Manfredonia rende noto che la sfida in programma domenica 4 ottobre 2026 con il Bisceglie verrà disputata senza spettatori. La Prefettura di Foggia ha infatti disposto lo svolgimento dell’incontro a porte chiuse, comunicando il provvedimento alla società nella giornata odierna.
La decisione fa seguito agli episodi verificatisi all’esterno dello stadio al termine della gara con l’Ebolitana del 20 settembre scorso. Il provvedimento è stato adottato con la finalità di “scongiurare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Pertanto, per la gara di domenica non sarà consentito l’ingresso né al pubblico né agli accreditati. Lo riporta tuttocalciopuglia.com.
6 commenti su "Manfredonia-Bisceglie senza tifosi: la gara di domenica si giocherà a porte chiuse"
Quindi niente gabbia ….
Speriamo senza le gabbie
Le gabbie ci saranno sicuramente e anche tanti agenti a sorvegliarle. Statene certi.
è una vergogna!
Bloccare inutilmente una città per ore!
Ci saranno più poliziotti di domenica scorsa …..ora che nn servono
Cerco proprietario condomini zona Miramare che mi faccia vedere la partita da balcone o terrazzo. No visione con finestra chiusa perche fume le sigarette. Offro 20 euro, trattativa riservata e max discrezione. Prometto di non urlare, saltare. Astenersi perditempo e maniaci sessuali.