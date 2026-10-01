Ammontano a 434.475 euro le risorse disponibili per la contrattazione integrativa economica 2026 dei dipendenti del Comune di Manfredonia. La Giunta ha fissato gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica con la deliberazione numero 213 del 29 settembre, approvata all’unanimità. La priorità indicata è destinare una quota prevalente delle somme ai compensi per la performance individuale, collegati agli obiettivi degli uffici e al contributo dei lavoratori al loro raggiungimento.

La decisione definisce il mandato con cui i rappresentanti dell’ente dovranno affrontare la trattativa sindacale. Non contiene ancora una ripartizione definitiva delle risorse tra le diverse voci e non assegna compensi ai singoli dipendenti. Accanto alla performance, gli indirizzi prevedono la remunerazione delle particolari responsabilità e dell’indennità di funzione del personale dell’area di vigilanza. Le progressioni economiche potranno essere finanziate compatibilmente con le disponibilità, evitando un eccessivo irrigidimento della spesa stabile.

Il fondo complessivo delle risorse decentrate per il 2026, costituito con una determinazione del 6 agosto, è pari a 1.117.028,55 euro. Di questa somma, 1.072.089,85 euro sono risorse stabili e 44.938,70 euro risorse variabili. La disponibilità effettiva per il nuovo confronto negoziale è più contenuta perché sul fondo gravano trattamenti già in essere, indennità regolate dal contratto integrativo precedente e somme con destinazione vincolata.

Il prospetto riportato nella delibera quantifica in 356.256 euro le risorse fisse non contrattabili. Vi rientrano, tra le altre voci, 148 mila euro per progressioni economiche già in godimento, 94 mila euro per differenziali stipendiali riferiti agli anni 2023, 2024 e 2025 e 47 mila euro per l’indennità di comparto. Altri 293.555,55 euro sono indicati per gli utilizzi derivanti dal contratto integrativo 2023-2025: 270.555,55 euro per turno e reperibilità e 23 mila euro per le condizioni di lavoro.

A queste somme si aggiungono 32.742 euro di risorse variabili vincolate da disposizioni di legge. Il documento precisa che gli importi annui relativi ai trattamenti richiamati sono stimati sulla base dell’andamento della spesa al 30 giugno 2026. È dopo queste destinazioni che residuano i 434.475 euro oggetto degli indirizzi della Giunta. La cifra complessiva del fondo, pertanto, non coincide con la somma liberamente ripartibile nella trattativa economica di quest’anno.

Per i compensi legati alla performance, l’amministrazione richiama gli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. La valutazione dovrà tenere conto del raggiungimento dei risultati di settore e della partecipazione dei dipendenti, secondo la metodologia già adottata dall’ente. La delibera specifica che questi compensi saranno corrisposti alla conclusione del ciclo della performance. Non stabilisce un importo uguale per tutti né anticipa l’esito delle valutazioni individuali.

L’attenzione alle particolari responsabilità viene motivata anche attraverso la situazione organizzativa del Comune. Secondo quanto riportato nell’atto, sono state istituite due posizioni di Elevata qualificazione, riferite al servizio CED e al Piano sociale di zona, ma soltanto quella del CED risulta assegnata. Per gli altri settori e servizi, la Giunta ritiene necessario garantire e remunerare gli incarichi di responsabilità previsti dal contratto integrativo, valorizzando i ruoli di raccordo e il presidio di procedimenti rilevanti e complessi.

La delegazione datoriale era stata costituita il 30 marzo 2026 ed è composta dal segretario generale e dai dirigenti dei settori economico-finanziario e risorse umane, nelle rispettive funzioni pro tempore. Nelle premesse si precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni del contratto integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2023 che non contrastano con il contratto nazionale vigente. La ripartizione delle risorse disponibili viene affrontata annualmente perché, secondo la delibera, quei criteri non sono disciplinati nell’attuale accordo integrativo.

A cura di Michele Solatia.