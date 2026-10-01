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MANFREDONIA OASI LAGUNA DEL RE Manfredonia, il CSN tra i vincitori di “SUDdiVISIONI” per il progetto nell’Oasi Laguna del Re

Il progetto del CSN, dal valore complessivo di 43mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro dalla Fondazione

Manfredonia, Oasi Laguna del Re

Manfredonia, il CSN tra i vincitori di “SUDdiVISIONI” per il progetto nell’Oasi Laguna del Re

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Centro Studi Naturalistici (CSN) è tra i 15 progetti selezionati per la Capitanata nell’ambito del bando straordinario “SUDdiVISIONI”, promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Un risultato particolarmente significativo considerando le 85 candidature presentate, con richieste complessive che hanno raggiunto circa 3 milioni di euro.

Il progetto del CSN, dal valore complessivo di 43mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro dalla Fondazione e sarà realizzato nell’Oasi Laguna del Re di Manfredonia, con l’obiettivo di creare un percorso capace di mettere in relazione arte, educazione ambientale e partecipazione.

L’iniziativa prevede un articolato programma di attività: laboratori, residenze artistiche, visite naturalistiche, workshop rivolti alle scuole e ai cittadini, produzioni video, installazioni temporanee e una mappa digitale.

Un ruolo importante sarà svolto dall’Accademia di Belle Arti di Foggia, che ha sostenuto la proposta. Il CSN ha espresso il proprio ringraziamento alla presidente Michaela Di Donna, al direttore Antonino Foti e al professor Pietro De Scisciolo, che ha contribuito alla stesura del progetto insieme a Tommaso Evangelista, storico e critico dell’arte.

«Questo risultato premia un percorso di ricerca capace di integrare competenze scientifiche, artistiche ed educative», dichiara Michela Ingaramo, responsabile scientifica dell’Oasi Laguna del Re. «Offriremo soprattutto ai giovani nuovi strumenti per conoscere la biodiversità e prendersi cura del territorio attraverso l’arte».

Sulla stessa linea Vincenzo Rizzi, naturalista del CSN: «Questo è un progetto di contaminazioni tra natura e arte che ho fortemente voluto. L’arte può aiutarci a osservare la natura con maggiore attenzione».

Rizzi sottolinea inoltre l’attenzione riservata alla tutela dell’ambiente: «Le attività rispetteranno gli equilibri ambientali, attraverso interventi leggeri, temporanei e compatibili con i luoghi, contribuendo alla riqualificazione del paesaggio».

Soddisfazione anche da parte dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. «L’Accademia è felice di contribuire ad un progetto che rappresenta un potente strumento di crescita artistica per i nostri studenti e dona bellezza a un luogo di grande valore come l’Oasi Laguna del Re», dichiarano Michaela Di Donna e Antonino Foti.

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