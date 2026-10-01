Il Comune di Manfredonia assicura la continuità della sorveglianza sanitaria per il personale e affida al medico Pierpaolo Ciavarella un incarico dal 3 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027. La determinazione numero 2004 del 29 settembre prevede 120 visite mediche per un importo complessivo di 4.800 euro, esente da IVA. Gli esami diagnostici di laboratorio sono esclusi dal corrispettivo indicato nel provvedimento.

L’affidamento interviene alla vigilia della scadenza del servizio precedente, fissata al 2 ottobre. Il professionista, specialista in igiene e medicina preventiva, aveva già ricevuto l’incarico con una determinazione del 26 marzo 2026 e si è dichiarato disponibile a proseguire agli stessi patti e condizioni. Il nuovo periodo comincia il giorno successivo alla conclusione del precedente, secondo il calendario stabilito dall’amministrazione.

La necessità del servizio è collegata anche al processo di assunzioni programmato nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Il Comune richiama l’esigenza di garantire la sorveglianza per i dipendenti neoassunti e le visite periodiche del personale. La decisione riguarda quindi un’attività di prevenzione interna all’ente, da organizzare insieme all’ingresso di nuovi lavoratori e al mantenimento dei controlli previsti per chi è già in servizio.

Il numero di prestazioni è distribuito tra due esercizi. Dal 3 ottobre al 31 dicembre 2026 sono previste 20 visite mediche, cui corrispondono 800 euro. Per l’intero 2027 sono programmate altre 100 visite, con una spesa di 4mila euro. Le somme trovano copertura sul capitolo 1200 del bilancio comunale.

Il preventivo del professionista, giudicato congruo dall’ente, fissa un costo di 40 euro per singola prestazione sanitaria. Moltiplicato per le 120 visite previste, porta al totale di 4.800 euro. L’esclusione degli esami diagnostici di laboratorio è precisata sia nella descrizione del preventivo sia nel riepilogo della trattativa: delimita quindi le prestazioni comprese nella somma impegnata per questo affidamento.

La procedura è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della Centrale unica di committenza del Tavoliere, cui Manfredonia ha aderito nel dicembre 2022 e che ha come Comune capofila Cerignola. Il caricamento è avvenuto il 28 settembre. La trattativa diretta si è conclusa con la proposta di affidamento al professionista già incaricato. Il servizio è identificato dal codice di gara BD240EAB0B, acquisito per la tracciabilità della procedura.

Nella motivazione il Comune richiama la disposizione del Codice dei contratti che consente di derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a 5mila euro. Il documento fa inoltre riferimento alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla possibilità di disporre il rinnovo prima della scadenza del contratto originario. La determinazione è stata adottata il 29 settembre, dunque prima del termine del 2 ottobre richiamato negli atti.

Il servizio dovrà essere perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico, il cui schema viene approvato insieme all’affidamento. Responsabile unico del progetto è Tommaso Gioieni, dirigente del settore competente per la gestione delle risorse umane e firmatario della determinazione. Il provvedimento individua così il professionista incaricato, la durata, il numero di prestazioni e il referente amministrativo del procedimento.

Tra le verifiche riportate figurano quella sulla regolarità contributiva del medico, mediante la certificazione equipollente al DURC richiesta all’ente previdenziale ENPAM, e l’acquisizione della dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’atto attesta inoltre l’assenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, per l’istruttore e il dirigente. Sono gli adempimenti che accompagnano la decisione di affidare nuovamente il servizio al medesimo professionista.

Il visto contabile favorevole è stato apposto il 1° ottobre dalla responsabile finanziaria Maricarmen Distante. Nella stessa data la determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale, dove resterà per quindici giorni consecutivi. Con l’incarico deliberato, l’amministrazione programma la sorveglianza sanitaria fino alla fine del 2027 e lega la continuità dei controlli alla fase di assunzioni in corso. Il quadro economico resta quello indicato negli atti: 120 visite, 40 euro ciascuna, per 4.800 euro complessivi.