Ottobre comincia all’insegna della stabilità in Puglia. Un campo di alta pressione domina la regione e favorisce tre giornate prevalentemente soleggiate, con poche nubi e condizioni uniformi dalla Daunia al Salento.

Per giovedì 1 ottobre sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata sul Tavoliere, sulle Murge e lungo i litorali adriatico e ionico. Lo stesso scenario interesserà la Daunia e il Salento. I venti soffieranno deboli da nord-est, ruotando successivamente verso nord-ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.650 metri. Il basso Adriatico sarà da poco mosso a mosso, mentre il Canale d’Otranto risulterà mosso.

Venerdì 2 ottobre l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e ampi spazi di sereno su tutto il territorio pugliese. Le eventuali nubi saranno poco consistenti. La ventilazione resterà debole, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e poi da quelli nord-orientali. Lo zero termico si manterrà sui 3.650 metri, con condizioni del mare analoghe a quelle di giovedì.

Il quadro non cambierà sabato 3 ottobre, quando il sole continuerà a caratterizzare la giornata dalla Puglia settentrionale fino al Salento. I venti saranno deboli da nord-est e lo zero termico scenderà lievemente, portandosi intorno ai 3.600 metri. Sul basso Adriatico il mare sarà ancora da poco mosso a mosso; resterà mosso il Canale d’Otranto.

Le previsioni delineano dunque un avvio di ottobre senza cambiamenti significativi.

A cura di Giovanna Tambo.