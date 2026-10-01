Da un percorso di formazione a una concreta opportunità di autonomia e inclusione. Faizan e Camara, due giovani di 18 anni ospiti della Comunità educativa per minori “Michele Panella” di Orsara di Puglia, hanno dato vita alla “Ciclofficina orsarese”, un servizio mobile dedicato all’assistenza e alla riparazione delle biciclette.

I due ragazzi hanno acquisito le competenze necessarie durante il percorso dell’Atelier di Officina Meccanica del progetto “DesTEENazione Foggia”, realizzato negli spazi dello Slow Park Foggia. A guidarli nella formazione è stato il Maestro di Atelier Vito Caso, che ha seguito il percorso pratico dei giovani e ne ha apprezzato i progressi nella riparazione delle biciclette.

Faizan e Camara, ospiti della comunità gestita da Medtraining, hanno quindi deciso di mettere a disposizione del territorio quanto imparato, con l’obiettivo di offrire un servizio agli appassionati delle due ruote e, allo stesso tempo, trasformare queste nuove competenze in una possibile opportunità professionale per il futuro.

La prima uscita della Ciclofficina mobile è prevista per domenica 4 ottobre 2026. I due giovani saliranno a bordo del mezzo di Ortovolante per accompagnare i partecipanti a “Fra Borghi e Castelli a Castelluccio dei Sauri”, ciclo-escursione ad anello di 40 chilometri attraverso i paesaggi dei Monti Dauni.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Castelluccio dei Sauri APS, dall’ASD Monti Dauni Sport & Bike e dalla cooperativa sociale Ortovolante, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelluccio dei Sauri. Il percorso condurrà i ciclisti tra strade sterrate, scenari rurali e testimonianze storiche del territorio, con partenza e arrivo a Castelluccio dei Sauri e un passaggio intermedio a Bovino.

Durante l’escursione, Faizan e Camara porteranno con sé gli strumenti necessari per fornire assistenza meccanica e intervenire su eventuali guasti alle biciclette. Per loro sarà anche l’occasione di presentare il progetto e farsi conoscere dalla comunità.

Entrambi sono arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati: Faizan proviene dal Pakistan, mentre Camara è originario della Costa d’Avorio. All’interno della Comunità educativa di Orsara hanno già iniziato ad attrezzare alcuni spazi trasformandoli in una vera e propria ciclofficina, dove hanno riparato biciclette guaste e rimesso in funzione mezzi ormai inutilizzati.

Il percorso svolto nell’ambito dell’Atelier Mestieri di “DesTEENazione Foggia”, al quale hanno partecipato durante l’estate, rappresenta quindi il punto di partenza per questa nuova esperienza. Il progetto nasce nel solco della Ciclofficina Sociale promossa da Solidaunia, che negli anni ha puntato sulla costruzione di percorsi di autonomia, partecipazione e inclusione sociale attraverso la riparazione, il recupero e il restauro di biciclette nuove e usate.

Per quanto riguarda la ciclo-escursione “Fra Borghi e Castelli a Castelluccio dei Sauri”, il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazza Municipio 3, dove si svolgeranno le registrazioni e il briefing iniziale sul percorso. Alle 9.30 è prevista la partenza della carovana verso Bovino, lungo l’anello di 40 chilometri.

Al termine della pedalata è previsto un momento conviviale, pensato per permettere ai partecipanti di pranzare insieme e condividere l’esperienza vissuta durante la giornata.