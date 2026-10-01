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FOGGIA GINECOLOGIA Policlinico Foggia, al via la chirurgia robotica in Ginecologia

Al Policlinico Foggia prende il via la chirurgia robot-assistita in ambito ginecologico, con i primi interventi eseguiti attraverso il sistema robotico da Vinci XI

Policlinico Foggia

Policlinico Foggia, al via la chirurgia robotica in Ginecologia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia 1 ottobre 2026. Prende il via al Policlinico Foggia la chirurgia robot-assistita in ambito ginecologico, con l’esecuzione dei primi interventi mediante utilizzo del sistema robotico da Vinci XI, a valere sull’iniziativa “Innovazione Tecnologia per il potenziamento della chirurgia robotica” realizzata con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 8.4, per un importo di finanziamento complessivo pari a € 6.149.500,00

Le prime due procedure hanno riguardato un’isterectomia per patologia ginecologica maligna e un’annessiectomia in una paziente con un tumore ovarico. Gli interventi segnano una nuova fase nello sviluppo della chirurgia mininvasiva ginecologica del Policlinico e rappresentano un ulteriore passo nel potenziamento dell’offerta chirurgica dedicata anche alle pazienti affette da patologie oncologiche ginecologiche.

Le procedure sono state eseguite dal Prof. Luigi Nappi, Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia I e dalla sua équipe, con il contributo di anestesisti, personale infermieristico e operatori di sala.

Il sistema da Vinci XI mette a disposizione del chirurgo una visione tridimensionale ad alta definizione del campo operatorio e strumenti articolati che consentono precisione e ampia libertà di movimento. Queste caratteristiche possono essere particolarmente utili negli interventi più complessi e trovano un importante ambito di applicazione anche nella chirurgia oncologica ginecologica, nella quale precisione chirurgica e possibilità di adottare, nelle pazienti opportunamente selezionate, un approccio mininvasivo rivestono particolare rilevanza.

La chirurgia robot-assistita si inserisce così nel percorso di sviluppo della chirurgia ginecologica e oncologica del Policlinico, con l’obiettivo di ampliare le possibilità terapeutiche e di offrire, quando clinicamente indicato, procedure ad alta complessità attraverso un approccio mininvasivo, con potenziali benefici per il recupero post operatorio.

L’avvio dell’attività è il risultato di un percorso di formazione dell’équipe e della collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte nel programma di chirurgia robotica del Policlinico.

«L’avvio della chirurgia robotica rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della Ginecologia del Policlinico Foggia – sottolinea il Prof. Luigi Nappi –. È l’evoluzione di un percorso di chirurgia mininvasiva costruito attraverso competenze, formazione e lavoro di squadra. Questa tecnologia rappresenta inoltre un’importante opportunità per lo sviluppo della chirurgia ginecologica, permettendo di ampliare, nelle pazienti per le quali vi sia indicazione, il ricorso ad approcci mininvasivi anche nell’ambito di procedure complesse. L’obiettivo è offrire alle pazienti procedure sempre più avanzate, appropriate e sicure, mettendo l’innovazione tecnologica al servizio della qualità delle cure».

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