FOGGIA – Un saluto al questore uscente Alfredo D’Agostino, destinato alla guida della Questura di Ancona, e un benvenuto ad Alfredo Fabbrocini, che torna in un territorio dove ha già diretto la Squadra Mobile. Il Sindacato Autonomo di Polizia di Foggia interviene sull’avvicendamento al vertice della Questura, esprimendo gli auguri ai due dirigenti e indicando le priorità per il confronto con il nuovo questore.

A D’Agostino il SAP rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto in una provincia complessa, segnata da rilevanti esigenze di sicurezza, e l’augurio di proseguire con soddisfazione il proprio percorso professionale nel nuovo incarico ad Ancona.

L’arrivo di Fabbrocini rappresenta invece un ritorno. La precedente esperienza alla guida della Squadra Mobile foggiana gli ha consentito di conoscere direttamente le dinamiche criminali della provincia e le difficoltà operative con cui si confronta il personale della Polizia di Stato. Una conoscenza che, secondo il sindacato, costituisce una base importante per affrontare le criticità del territorio e dell’organizzazione dei servizi.

«Al nuovo questore rivolgiamo il nostro benvenuto – dichiara Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del SAP di Foggia –. La sua conoscenza di questa realtà ci porta ad auspicare risposte concrete e una particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei poliziotti».

Per il SAP, la sicurezza della provincia richiede una presenza forte dello Stato, servizi di controllo del territorio efficienti, organici adeguati e strumenti idonei alle esigenze operative. Obiettivi che devono accompagnarsi alla tutela degli uomini e delle donne in divisa, chiamati ogni giorno a garantire legalità e sicurezza, spesso tra carichi di lavoro elevati e difficoltà organizzative.

Il sindacato intende avviare con Fabbrocini un confronto franco e costruttivo, concentrato su questioni precise: consistenza degli organici, sicurezza degli operatori, organizzazione dei servizi, condizioni di lavoro e valorizzazione delle professionalità.

«Non chiediamo privilegi – sottolinea Vigilante –. Chiediamo rispetto, attenzione e condizioni adeguate per chi ogni giorno indossa la divisa e garantisce sicurezza ai cittadini».

La disponibilità al dialogo si accompagna all’impegno del SAP a rappresentare con determinazione le esigenze del personale e a segnalare le disfunzioni che incidono sul lavoro degli operatori. Per il sindacato, la collaborazione con il nuovo vertice dovrà tradursi in interventi concreti, capaci di migliorare l’efficienza dei servizi e la tutela dei poliziotti.

«A D’Agostino va il nostro augurio di buon lavoro per l’incarico ad Ancona. A Fabbrocini diciamo: bentornato a Foggia – conclude Vigilante –. Conosce già questa terra, le sue difficoltà e le sue sfide. Il SAP è pronto a fare la propria parte, per la sicurezza dei cittadini e per la dignità e la sicurezza dei poliziotti».