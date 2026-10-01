Rituali festivi legati al Fuoco 2026: approvati e pubblicati gli elenchi delle istanze

La Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha approvato gli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo per l’annualità 2026 del bando dedicato ai rituali festivi legati al fuoco.

L’avviso ha inteso riconoscere e sostenere le feste del fuoco come patrimonio identitario della Puglia nell’ottica della salvaguardia delle stesse anche in chiave di attrattività turistica e culturale.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 120.000 euro, così ripartiti: 100.000 euro destinati alle Amministrazioni comunali e 20.000 euro alle istituzioni sociali private, incluse fondazioni, associazioni e comitati.

Al Registro regionale delle manifestazioni risultano attualmente iscritti 42 rituali del fuoco, distribuiti sull’intero territorio pugliese: falò, focare, luminarie di fuoco e riti che affondano le radici nelle tradizioni contadine e devozionali delle comunità locali.

I contributi sono finalizzati a coprire le spese di organizzazione e svolgimento delle manifestazioni in programma tra settembre e dicembre 2026. Tra le voci ammissibili rientrano i costi per la realizzazione tecnica degli eventi (allestimenti, service audio-luci, strutture temporanee), gli oneri per la sicurezza e le autorizzazioni, le spese di promozione e comunicazione, i compensi per direzione artistica e artisti, e le coperture assicurative.

Con l’approvazione degli elenchi la Sezione Turismo e Internazionalizzazione completa l’iter istruttorio dell’avviso 2026, consentendo a Comuni e realtà associative di programmare le manifestazioni con la copertura finanziaria già impegnata. L’obiettivo é quello di coniugare la tutela di un patrimonio immateriale secolare con la valorizzazione turistica dei borghi e dei territori che ogni anno, attorno al fuoco, rinnovano il proprio calendario di comunità.

Risultano finanziati:

1. Comune Orsara Di Puglia (FG): “FUCACOSTE E COCCE PRIATORJE”

2. Comune di Specchia (LE): FOCAREDDA

3. Comune Grottaglie (TA): FESTA DI SAN CIRO

4. Comune Cutrofiano (LE): SANT’ANTONI TE LE FOCARE

5. Comune di Putignano (BA): LA NOTTE DEI FALÒ DI SANTA LUCIA

6. Pro Loco Toritto Quasano (BA): NOTTE DEI FORNAI 2026

7. Comune Giovinazzo (BA): “FUOCHI DI S. ANTONIO ABATE”

8. Comune di Apricena (FG): LA NOTTE DELLA LUCE: U FOK A CUNCETT

9. Pro loco Unpli APS Ruvo di Puglia(BA): FALÒ DI SANTA LUCIA

10. Comune San Marzano di San Giuseppe (TA): ZJARR I MADH

11. Associazione Turistica Pro Loco Deliceto (FG): FALÒ DI SAN MATTIA

12. Comune Presicce Acquatica (LE): LA FOCAREDDHA DE SANT’ANDREA

13. Associazione Commercianti e Artigiani Fuoco Mare Radici – Porto Cesareo (LE): FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE

14 Comune di Chieuti (FG): MANIFESTAZIONE STORICA CARRESE DI CHIEUTI

15. Comune di Maruggio (TA): LU FUECU TI CRIŠTU PICCINNU

16. Associazione Gli amici del falò di San Giuseppe – Erchie (BR): FANOJ DI SAN GIUSEPPE 2026

17. Comune Capurso (BA): LA FANOJE EDIZIONE 2026

18. Comune Monte Sant’Angelo (FG): FANOJE DI SAN GIUSEPPE 2026

19. Comune Castellana Grotte (BA): I FANOVE – I GIORNI DEL FUOCO

20. Comune Casalvecchio Di Puglia (FG): FUOCHI DI SAN GIUSEPPE 2026 – ZJARRET E SHËN

XHËSEPIT

21. Comitato di Quartiere Fulcignano APS – Galatone (LE): FUORIFALÒ

22. Comune Novoli (LE): LA FOCARA DI NOVOLI

23. Associazione Culturale Festa De Lu Focu – Zollino (LE): 45a FESTA DE LU FOCU

24. Pro Loco Quadratum APS – Corato (BA): JÒ A JÒ – TRADIZIONALE FALÒ DI SANTA LUCIA

25. Comune Rocchetta Sant’Antonio (FG): RICORRENZA “SANTO PATRONO SANT’ANTONIO

ABATE 15/16/17 GENNAIO 2026 – TRA FUOCHI E TRADIZIONI”

26. Oratorio della Pace – Circolo Anspi Noicattaro (BA): I RITUALI NOJANI DEL FUOCO