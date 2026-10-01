San Severo, Christian Vassallo e Katya Palma premiati alla Cerimonia dei Campioni LDL

Nuovo riconoscimento per Christian Vassallo, giovane atleta di San Severo e allievo dell’International Team guidato da Katya Palma, che insieme alla sua insegnante è stato premiato per il secondo anno consecutivo alla Cerimonia dei Campioni LDL, l’evento ufficiale dedicato agli atleti e ai tecnici che si sono distinti durante la stagione agonistica.

Il riconoscimento arriva al termine di una stagione 2025/2026 ricca di risultati, culminata per Vassallo con la conquista del titolo di campione mondiale nel singolo e la riconferma del titolo di campione italiano nelle danze caraibiche.

Per il giovane ballerino si tratta del secondo anno consecutivo nel Team LDL Italia, un traguardo che conferma la sua presenza ai vertici del panorama delle danze caraibiche e gli consente ancora una volta di portare il nome di San Severo sui palcoscenici nazionali e internazionali.

La Cerimonia dei Campioni ha riservato un nuovo riconoscimento anche a Katya Palma, maestra e mamma di Vassallo, oltre che tecnico di riconosciuto spessore. Il suo contributo tecnico e professionale continua a rappresentare un elemento fondamentale nel percorso di crescita sportiva dell’atleta e nella preparazione alle competizioni.

I risultati conquistati nella stagione appena conclusa confermano così il percorso intrapreso da Vassallo e Palma, protagonisti di una collaborazione che continua a produrre successi e importanti traguardi nel mondo delle danze caraibiche.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.