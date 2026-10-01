San Severo, sbloccati i fondi per Universo Pet-Therapy

Dopo mesi di attesa e incertezza si conclude la complessa vicenda amministrativa che aveva coinvolto l’associazione Universo Pet-Therapy e il Centro Socio-Educativo Diurno. La risoluzione delle pendenze burocratiche e la successiva liquidazione delle risorse spettanti permettono ora all’associazione di ritrovare stabilità e di guardare con maggiore serenità al futuro dei ragazzi e delle loro famiglie.

L’associazione ha accolto con sollievo lo sblocco dei fondi, esprimendo il proprio ringraziamento al commissario prefettizio del Comune di San Severo, Francesco Antonio Cappetta, e al segretario generale Giuseppe Longo. A entrambi viene riconosciuta una particolare disponibilità all’ascolto, insieme a sensibilità istituzionale e impegno concreto nel contribuire al superamento della situazione di stallo.

Un ringraziamento viene rivolto anche ai dipendenti del Piano di Zona di San Severo, con particolare riferimento al personale impegnato direttamente nella gestione della pratica. Secondo l’associazione, il lavoro svolto dagli uffici è stato determinante per superare gli ostacoli procedurali e consentire finalmente l’accesso alle risorse attese.

«Sentiamo il dovere e la gioia di esprimere la nostra più profonda gratitudine», dichiara la presidente di Universo Pet-Therapy, Giovanna Dicarlo. «Quando la buona amministrazione incontra l’empatia e l’impegno concreto verso le fasce più fragili, i risultati arrivano».

La presidente sottolinea quindi il valore del lavoro condiviso tra istituzioni e uffici, che ha consentito di chiudere una fase caratterizzata da difficoltà e preoccupazioni per il futuro del Centro.

«Grazie alla guida del Commissario Dott. Cappetta, alla costante presenza del Segretario Generale Dott. Longo e allo sforzo encomiabile degli uffici e di tutto il personale del Piano di Zona che ha lavorato senza sosta per noi, si chiude una fase di grande sofferenza e incertezza», prosegue Dicarlo. «Questo risultato restituisce dignità, serenità e un futuro concreto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che rappresentano il cuore pulsante del Centro Universo Pet-Therapy».

Lo sblocco delle risorse rappresenta così un passaggio decisivo per l’associazione, che può lasciarsi alle spalle la lunga attesa amministrativa e proseguire con maggiore serenità il proprio percorso socio-educativo rivolto ai ragazzi, continuando a garantire il sostegno alle loro famiglie.