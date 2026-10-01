Sanità in Capitanata, Capozzi: «La Regione non ha il polso della grave carenza di personale»

La FIALS Foggia torna ad attaccare la gestione della sanità pugliese, denunciando una situazione di forte criticità negli ospedali e nei servizi sanitari della Capitanata. Al centro della contestazione ci sono la carenza di personale, la riduzione dei servizi di emergenza e i nuovi provvedimenti sulle assunzioni annunciati dalla Regione.

«La Regione Puglia dimostra ancora una volta di non avere il minimo polso della tragica situazione in cui versano gli ospedali pubblici della Capitanata, dalla ASL FG al Policlinico Riuniti di Foggia, fino a Sanitaservice», afferma il segretario provinciale della FIALS Foggia, Achille Capozzi, commentando l’annuncio della delibera di Giunta sulle nuove assunzioni nella sanità pugliese.

Secondo il sindacato, i numeri annunciati dalla Regione non corrisponderebbero alle effettive necessità del territorio, che continua a fare i conti con una carenza di organico ritenuta ormai strutturale.

Emergenza 118 e licenziamenti dal 1° ottobre

Particolare preoccupazione viene espressa per la situazione del 118 e per i lavoratori di Sanitaservice.

«Mentre la Regione parla di ‘razionalizzazione’, sul campo la realtà è ben diversa: sono state eliminate 5 postazioni del 118 con conseguenze drammatiche per i cittadini della Capitanata, che rischiano di attendere un’ambulanza per ore durante un’emergenza soccorso. Come se non bastasse, dal 1° ottobre vengono mandati a casa ben 120 operatori tra ausiliari, pulitori, soccorritori e autisti del 118», denuncia Capozzi.

Il segretario provinciale della FIALS evidenzia quella che considera una contraddizione tra la riduzione degli organici e l’avvio di nuovi servizi sanitari territoriali.

«Assistiamo a un paradosso grottesco: da una parte si licenziano e si mandano a casa lavoratori fondamentali e si smantellano i servizi di emergenza, dall’altra la Regione si vanta di aprire le nuove Case di Comunità. Ma con quale personale s’intende farle funzionare, se si impiegano sempre gli stessi operatori già numericamente insufficienti e sovraccarichi di lavoro? Questa non è programmazione, è pura illusione».

«Istituzioni assenti e silenzio dei consiglieri regionali»

La FIALS Foggia rivolge le proprie critiche anche ai vertici politici regionali e alla rappresentanza istituzionale della Capitanata.

«Ad oggi – prosegue il Segretario Provinciale Achille Capozzi – non si è mai vista la presenza né del Presidente Antonio Decaro né dell’Assessore alla Sanità Donato Pentassuglia. Nessuno di loro ha ritenuto opportuno fare una visita nei nostri ospedali per rendersi conto di persona delle condizioni limite in cui lavorano gli operatori sanitari e dei disagi patiti dall’utenza».

Nel mirino del sindacato finisce anche la rappresentanza della provincia di Foggia in Consiglio regionale.

«In Consiglio Regionale abbiamo ben dieci consiglieri eletti in Capitanata – la presenza più numerosa di sempre – ma fino ad oggi nessuno di loro sta difendendo concretamente il nostro territorio. Questo silenzio è mortificante per l’intera provincia di Foggia».

L’appello della FIALS

La FIALS chiede quindi un cambio di indirizzo nella gestione della sanità e interventi specifici per fronteggiare la carenza di personale nelle strutture della Capitanata.

«La sanità pugliese vive nella confusione totale e a pagare il conto sono costantemente i cittadini e i lavoratori della Capitanata. Chiediamo un’immediata inversione di rotta: stop ai tagli mascherati, blocco dei licenziamenti e delle riduzioni dei servizi essenziali del 118, e un piano straordinario di reclutamento che risponda alle reali carenze d’organico delle nostre strutture sanitarie», conclude Capozzi.