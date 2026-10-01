Settimana Mondiale dell’Allattamento, la ASL Bari rafforza il sostegno a mamme, bambini e famiglie

Dal 1° al 9 ottobre ospedali e consultori della ASL Bari promuovono un programma di iniziative dedicato a mamme, neonati e famiglie in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM). Open Day, incontri, consulenze individuali, attività informative e momenti di confronto coinvolgeranno gli ospedali San Paolo, Di Venere e Umberto I di Corato, insieme ai Consultori familiari del territorio.

Il tema della SAM 2026 è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”. Un messaggio che accompagnerà tutte le attività organizzate dalla ASL Bari, con l’obiettivo di informare già durante la gravidanza, favorire un buon avvio dell’allattamento, sostenere le madri durante la degenza e garantire continuità nell’assistenza anche dopo il rientro a casa.

Al San Paolo 415 accessi all’Ambulatorio “L’Oro Bianco”

Sabato 3 ottobre, la UOS di Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, diretta dalla dott.ssa Flavia Petrillo, organizzerà un Open Day rivolto alle donne in gravidanza, alle neomamme e alle famiglie, in collaborazione con la UOC di Ostetricia e Ginecologia del presidio e con Fiocchi in Ospedale.

Al centro dell’iniziativa ci sarà l’Ambulatorio “L’Oro Bianco”, servizio della Neonatologia dedicato in particolare alla presa in carico degli allattamenti problematici dopo la dimissione.

L’ambulatorio, attivo una volta alla settimana, da gennaio a oggi ha registrato 415 accessi, riferiti a circa 100 pazienti, nati sia al San Paolo sia in altre strutture. Il servizio offre alle mamme ascolto, valutazione e supporto professionale nelle prime settimane trascorse a casa, quando possono emergere difficoltà, dubbi e insicurezze.

Durante l’Open Day saranno illustrati i risultati raggiunti dall’ambulatorio e saranno direttamente le mamme seguite dal servizio a raccontare la propria esperienza. La mattinata sarà inoltre dedicata all’informazione sull’allattamento nell’era digitale, alla corretta informazione dei genitori, al sostegno durante l’avvio dell’allattamento e alla diffusione delle conoscenze necessarie per distinguere i falsi miti dalle informazioni corrette.

Al Di Venere la Banca del Latte apre anche ai papà

All’Ospedale Di Venere, dall’1 al 7 ottobre, l’UTIN e la Neonatologia, dirette dal dott. Michele Quercia, apriranno le porte della Banca del Latte anche ai papà.

I neogenitori potranno conoscere da vicino una realtà attiva da oltre vent’anni nell’Unità Operativa e approfondire sia il percorso dell’allattamento sia quello della donazione del latte materno.

Ogni mattina, dalle 11 alle 12, personale sanitario e associazioni di volontariato accoglieranno i neogenitori con visite guidate a piccoli gruppi, previa prenotazione giornaliera in loco, e con incontri informativi dedicati alla donazione e all’allattamento. Sono previsti anche piccoli pensieri per i neonati ricoverati e per i loro genitori.

L’apertura della Banca del Latte ai papà intende sottolineare il valore del coinvolgimento della coppia e della comunità nel percorso dell’allattamento e della donazione. La partecipazione del partner può infatti contribuire a creare, fin dai primi giorni dopo la nascita, un ambiente familiare consapevole e favorevole all’allattamento.

A Corato un percorso integrato tra ospedale e Consultori

La Settimana Mondiale dell’Allattamento coinvolgerà anche l’Ospedale Umberto I di Corato e i Consultori familiari del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato, attraverso un percorso integrato tra strutture ospedaliere e servizi territoriali.

La rete coinvolge la Pediatria-Neonatologia, di cui è responsabile il dott. Giovanni Ciccarone, e l’Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale, diretta dal dott. Michele Ardito, insieme ai servizi consultoriali del distretto sociosanitario n. 2, diretto dal dott. Giorgio Saponaro.

Per l’occasione, i professionisti della ASL Bari hanno realizzato il depliant “Il tocco magico del latte materno”, con indicazioni utili per favorire un allattamento sereno. Tra i consigli figurano il contatto pelle a pelle subito dopo il parto, il rooming-in con mamma e bambino insieme 24 ore su 24, l’allattamento a richiesta prestando attenzione ai primi segnali di fame del neonato senza attendere il pianto, oltre alla corretta posizione e al buon attacco al seno.

Il sostegno proseguirà anche dopo la dimissione: le ostetriche dei Consultori familiari di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato saranno a disposizione delle mamme per offrire informazioni, supporto e accompagnamento durante l’allattamento.

Incontri e consulenze nei Consultori del Distretto di Bari

Anche i Consultori familiari del Distretto Unico di Bari parteciperanno alla SAM con un programma previsto dal 5 al 9 ottobre, che affiancherà alle consulenze individuali incontri di gruppo e attività laboratoriali, con il coinvolgimento dei papà in diverse iniziative.

Nel Consultorio Murat-Poggiofranco, in via Caduti di Via Fani 25, per tutta la settimana, dalle 11 alle 12, gli operatori saranno disponibili per consulenze individuali sull’allattamento. Martedì 6 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, si terrà inoltre una consulenza di gruppo.

Al Consultorio Japigia-Torre a Mare, in via Aquilino 1, le consulenze individuali saranno disponibili dal 5 al 9 ottobre, tutti i giorni dalle 12 alle 13. Lunedì 5 ottobre, dalle 10 alle 12.30, è previsto un incontro di gruppo aperto anche ai papà, dedicato ai falsi miti e alle evidenze scientifiche sull’allattamento, con attività laboratoriali per favorire confronto e partecipazione.

Il Consultorio San Paolo, in via Cacudi 31, garantirà consulenze individuali per tutta la settimana, dalle 12 alle 13. Martedì 6 ottobre, dalle 15 alle 17, mamme e papà potranno inoltre prendere parte a un incontro di gruppo dedicato all’allattamento e alla contraccezione, ampliando il confronto sui temi della salute e del benessere nel periodo successivo alla nascita.

Al Consultorio San Pio, in piazzetta Eleonora, martedì 6 ottobre dalle 10 alle 12 si svolgerà invece “CRUCISAM”, un laboratorio a squadre nel quale i partecipanti saranno chiamati a completare un cruciverba dedicato all’allattamento. L’iniziativa punta a trasformare l’informazione in un momento di condivisione e partecipazione.

Infine, mercoledì 7 ottobre, dalle 11 alle 13, il Consultorio di Carbonara proporrà “Carezze che nutrono, coccole che uniscono”, laboratorio di gruppo rivolto a mamme, papà e bambini in allattamento. L’appuntamento sarà dedicato alla conoscenza e alla sperimentazione dei benefici del massaggio infantile, valorizzando il contatto e la relazione tra genitori e bambino.