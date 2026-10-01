Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: è grave

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale. Secondo quanto riportato dal sito ilgraffio.net, l’ex deputato si troverebbe in terapia intensiva e in gravi condizioni.

Vittorio Sgarbi, le condizioni di salute

Negli ultimi anni Sgarbi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Il ricovero più significativo risale alla primavera del 2025, quando il critico d’arte e saggista, già sottosegretario alla Cultura, attraversò una profonda sindrome depressiva. In quel periodo aveva vissuto una fase di isolamento, una marcata perdita di peso e il rifiuto di alimentarsi, condizioni che avevano reso necessario un ricovero di oltre un mese al Policlinico Gemelli.

Lo scorso febbraio Sgarbi era tornato a mostrarsi in pubblico alla Certosa di Ferrara, apparendo fisicamente debilitato, con un passo incerto e il volto provato. Al suo fianco c’era la compagna Sabrina Colle.

L’8 maggio il critico d’arte ha poi festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia. Tra i primi a rivolgergli gli auguri c’è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo aveva ricevuto nella sede della Fondazione, a Ca’ Giustinian.

Lo scontro giudiziario con la figlia

Negli ultimi mesi Sgarbi è stato inoltre coinvolto in una controversia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che ha presentato al Tribunale civile di Roma un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.

Nell’istanza, secondo quanto riportato, la figlia avrebbe sostenuto che Sgarbi non fosse più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi.

All’inizio dell’anno il nome del critico d’arte era inoltre tornato al centro dell’attenzione per la sua assoluzione dall’accusa di riciclaggio nell’ambito del caso relativo al dipinto La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti.

Lo riporta leggo.it.