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TORRETTA ANTONACCI San Severo, Torretta Antonacci: in Prefettura si lavora al superamento dell’insediamento

Una strategia condivisa per affrontare il degrado ambientale, rafforzare gli interventi di recupero dell'area e ripristinare condizioni di legalità

Torretta Antonacci

San Severo, Torretta Antonacci: in Prefettura si lavora al superamento dell’insediamento - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
San Severo // Sanctus Severus //

Torna al centro dell’attenzione Torretta Antonacci, l’insediamento informale situato nelle campagne di San Severo. A Foggia si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, per esaminare la situazione dell’area e le principali criticità ancora presenti.

Alla riunione hanno partecipato anche il commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori agricoli Giovanni Macioce, il procuratore di Foggia Enrico Infante, il commissario straordinario del Comune di San Severo Francesco Cappetta e i rappresentanti di Regione Puglia, AGER, Associazione Terra e sindacato USB.

Al centro dell’incontro la necessità di definire una strategia condivisa per affrontare il degrado ambientale, rafforzare gli interventi di recupero dell’area e ripristinare condizioni di legalità.

Il confronto in Prefettura punta quindi a costruire un percorso coordinato tra le diverse istituzioni e realtà coinvolte, con l’obiettivo di arrivare progressivamente al superamento dell’insediamento di Torretta Antonacci e alla riqualificazione dell’area.

Lo riporta antennasud.com.

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