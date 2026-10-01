In vista della sfida Turris-Manfredonia, in programma domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15 allo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

La partita è valida per il campionato di Serie D 2026/2027 e il provvedimento è stato adottato sulla base della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e della conforme proposta della Questura di Napoli.

Gli organismi preposti alla valutazione dell’incontro hanno evidenziato profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ritenendo quindi necessario adottare la prescrizione relativa alla vendita dei tagliandi.

Pertanto, per la gara tra Turris e Manfredonia, non sarà consentito acquistare i biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Foggia.

Lo riporta nanotv.it.