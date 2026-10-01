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TURRIS MANFREDONIA Turris-Manfredonia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia

Gli organismi preposti alla valutazione dell’incontro hanno evidenziato profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica

Manfredonia Gradinata Est

Turris-Manfredonia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia - Fonte Immagine: Facebook, Gradinata Est Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Manfredonia // Sport //

In vista della sfida Turris-Manfredonia, in programma domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15 allo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

La partita è valida per il campionato di Serie D 2026/2027 e il provvedimento è stato adottato sulla base della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e della conforme proposta della Questura di Napoli.

Gli organismi preposti alla valutazione dell’incontro hanno evidenziato profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ritenendo quindi necessario adottare la prescrizione relativa alla vendita dei tagliandi.

Pertanto, per la gara tra Turris e Manfredonia, non sarà consentito acquistare i biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Foggia.

Lo riporta nanotv.it.

2 commenti su "Turris-Manfredonia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia"

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