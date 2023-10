‘A livella (napoletano-italiano-video)

‘A livella

(Originale in dialetto napoletano, 1953/64)

Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza

per i defunti andare al Cimitero.

Ognuno ll’adda fà chesta crianza;

ognuno adda tené chistu penziero.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,

di questa triste e mesta ricorrenza,

anch’io ci vado, e con dei fiori adorno

il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.

St’anno m’é capitato ‘navventura…

dopo di aver compiuto il triste omaggio

(Madonna!) si ce penzo, che paura!

ma po’ facette un’anema e curaggio.

‘O fatto è chisto, statemi a sentire:

s’avvicinava ll’ora d’à chiusura:

io, tomo tomo, stavo per uscire

buttando un occhio a qualche sepoltura.

“Qui dorme in pace il nobile marchese

signore di Rovigo e di Belluno

ardimentoso eroe di mille imprese

morto l’11 maggio del ’31”.

‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto…

…sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;

tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:

cannele, cannelotte e sei lumine.

Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e ‘stu signore

nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,

abbandunata, senza manco un fiore;

pe’ segno, sulamente ‘na crucella.

E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:

“Esposito Gennaro – netturbino”:

guardannola, che ppena me faceva

stu muorto senza manco nu lumino!

Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo…

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povero maronna s’aspettava

ca pur all’atu munno era pezzente?

Mentre fantasticavo ‘stu penziero,

s’era ggià fatta quase mezanotte,

e i ‘rimanette ‘nchiuso priggiuniero,

muorto ‘e paura… nnanze ‘e cannelotte.

Tutto a ‘nu tratto, che veco ‘a luntano?

Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia…

Penzaje: stu fatto a me mme pare strano…

Stongo scetato… dormo, o è fantasia?

Ate che fantasia; era ‘o Marchese:

c’o’ tubbo, ‘a caramella e c’o’ pastrano;

chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;

tutto fetente e cu ‘na scopa mmano.

E chillo certamente è don Gennaro…

‘omuorto puveriello…’o scupatore.

‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:

so’ muorte e se ritirano a chest’ora?

Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,

quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,

s’avota e tomo tomo… calmo calmo,

dicette a don Gennaro: “Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,

con quale ardire e come avete osato

di farvi seppellir, per mia vergogna,

accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, sì, rispettata,

ma Voi perdeste il senso e la misura;

la Vostra salma andava, sì, inumata;

ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso

la Vostra vicinanza puzzolente,

fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso

tra i vostri pari, tra la vostra gente”.

“Signor Marchese, nun è colpa mia,

i’nun v’avesse fatto chistu tuorto;

mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,

i’ che putevo fa’ si ero muorto?

Si fosse vivo ve farrei cuntento,

pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’osse

e proprio mo, obbj’… ‘nd’a stu mumento

mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.

“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,

che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?

Se io non fossi stato un titolato

avrei già dato piglio alla violenza!”

“Famme vedé… piglia ‘sta violenza…

‘A verità, Marché, mme so’ scucciato

‘e te senti; e si perdo ‘a pacienza,

mme scordo ca so’ muorto e so mazzate!…

Ma chi te cride d’essere… nu ddio?

Ccà dinto, ‘o vvuo capi, ca simmo eguale?…

…Muorto si’ tu e muorto so’ pur’io;

ognuno comme a ‘na’ato è tale e qquale”.

“Lurido porco!… Come ti permetti

paragonarti a me ch’ebbi natali

illustri, nobilissimi e perfetti,

da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale… Pasca e Ppifania!!!

T”o vvuo’ mettere ‘ncapo… ‘int’a cervella

che staje malato ancora È fantasia?…

‘A morte ‘o ssaje ched”e?… è una livella.

‘Nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

trasenno stu canciello ha fatt’o punto

c’ha perzo tutto, ‘a vita e pure ‘o nomme:

tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssenti… nun fa’ ‘o restivo,

suppuorteme vicino – che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

nuje simmo serie… appartenimmo â morte!”.

———————————————————————

La livella

(Traduzione in italiano, 1953/64)

Ogni anno, il due novembre, c’è l’usanza

per i defunti andare al Cimitero.

Ognuno deve fare questa gentilezza;

ognuno deve avere questo pensiero.

Ogni anno, puntualmente, in questo giorno,

di questa triste e mesta ricorrenza,

anch’io ci vado, e con dei fiori adorno

il loculo marmoreo di zia Vincenza.

Quest’anno m’è capitata un’avventura …

dopo aver compiuto il triste omaggio

(Madonna!) se ci penso, che paura!

ma poi mi diedi anima e coraggio.

Il fatto è questo, statemi a sentire:

si avvicinava l’ora di chiusura:

io, piano piano, stavo per uscire

buttando un occhio a qualche sepoltura.

“Qui dorme in pace il nobile marchese

signore di Rovigo e di Belluno

ardimentoso eroe di mille imprese

morto l’11 maggio del ’31”.

Lo stemma con la corona sopra a tutto …

…sotto una croce fatta di lampadine;

tre mazzi di rose con una lista di lutto:

candele, candelotte e sei lumini.

Proprio accanto alla tomba di questo signore

c’era un’altra tomba piccolina,

abbandonata, senza nemmeno un fiore;

per segno, solamente una piccola croce.

E sopra la croce appena si leggeva:

“Esposito Gennaro – netturbino”:

guardandola, che pena mi faceva

questo morto senza neanche un lumino!

Questa è la vita! tra me e me pensavo…

chi ha avuto tanto e chi non ha niente!

Questo pover’uomo s’aspettava

che anche all’altro mondo era pezzente?

Mentre rimuginavo questo pensiero,

s’era già fatta quasi mezzanotte,

e rimasi chiuso prigioniero,

morto di paura… davanti alle candele.

Tutto a un tratto, che vedo da lontano?

Due ombre avvicinarsi dalla mia parte…

Pensai: questo fatto a me mi pare strano…

Sono sveglio…dormo, o è fantasia?

Altro che fantasia! Era il Marchese:

con la tuba, la caramella e il pastrano;

quell’altro dietro a lui un brutto arnese;

tutto fetente e con una scopa in mano.

E quello certamente è don Gennaro…

il morto poverello… il netturbino.

In questo fatto non ci vedo chiaro:

sono morti e si ritirano a quest’ora?

Potevano starmi quasi a un palmo,

quando il Marchese si fermò di botto,

si gira e piano piano… calmo calmo,

disse a don Gennaro: “Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,

con quale ardire e come avete osato

di farvi seppellir, per mia vergogna,

accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, sì, rispettata,

ma Voi perdeste il senso e la misura;

la Vostra salma andava, sì, inumata;

ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso

la Vostra vicinanza puzzolente,

fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso

tra i vostri pari,tra la vostra gente”.

“Signor Marchese, non è colpa mia,

io non vi avrei fatto questo torto;

mia moglie è stata a fare questa fesseria,

io che potevo fare se ero morto?

Se fossi vivo vi farei contento,

prenderei la cassa con dentro le quattr’ossa

e proprio adesso, in questo stesso istante

entrerei dentro a un’altra fossa”.

“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,

che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?

Se io non fossi stato un titolato

avrei già dato piglio alla violenza!”

“Fammi vedere! prendi ‘sta violenza…

La verità, Marchese, mi sono stufato

di ascoltarti; e se perdo la pazienza,

mi dimentico che son morto e son mazzate!

Ma chi ti credi d’essere…un dio?

Qua dentro, vuoi capirlo che siamo uguali?…

…Morto sei tu , e morto son pure io;

ognuno come a un altro è tale e quale”.

“Lurido porco!… Come ti permetti

paragonarti a me ch’ebbi natali

illustri, nobilissimi e perfetti,

da fare invidia a Principi Reali?”.

“Ma quale Natale, Pasqua e Epifania!!!

Te lo vuoi ficcare in testa… nel cervello

che sei ancora malato di fantasia?…

La morte sai cos’è?… è una livella.

Un re, un magistrato, un grand’uomo,

passando questo cancello, ha fatto il punto

che ha perso tutto, la vita e pure il nome:

non ti sei fatto ancora questo conto?

Perciò, stammi a sentire… non fare il restio,

sopportami vicino – he t’importa?

Queste pagliacciate le fanno solo i vivi:

noi siamo seri… apparteniamo alla morte!”

———————————————————————

1 La livella è uno strumento usato generalmente da chi lavora nel campo dell’edilizia per “livellare” una superficie, cioè stabilirne l’orizzontalità. Totò, nella sua poesia ‘A livella, la usa come metafora della morte, livellatrice di ogni tipo di disuguaglianza esistente tra i vivi.

———————————————————————

Redazione Stato@riproduzioneriservata