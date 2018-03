San Marco in Lamis, rubano tronchi di ‘cerro’ e ‘quercina’: 2 arresti

Di:

San Marco in Lamis. I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nella mattinata del 25 ottobre scorso, hanno arrestato LONGO Giuseppe Luca alias “rucelon”, 55enne, e RENDINA Ciro alias “lebbios”, entrambi del luogo, ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento aggravato e distruzione di bellezze naturali in concorso.

I Carabinieri, nel corso di un servizio coordinato a largo raggio, predisposto dal Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo per la mattinata del 25 ottobre scorso, sorprendevano i due soggetti sopra indicati, entrambi gravati da svariati precedenti di polizia, mentre tagliavano alcuni alberi specie “quercina”, tipo “cerro”, sottraendoli dal bosco (Zona 2 Parco Nazionale del Gargano), sito in località “Coppe di Nolfa”, sezionandone i tronchi per complessivi quintali 100 circa di legna, deturpando e distruggendo quella zona di Parco, con l’apertura di una “pista forestale” di circa 200 metri di lunghezza per circa 2,5 mt. di larghezza.

I due soggetti, una volta scoperti, hanno tentato la fuga, approfittando della zona impervia e della presenza di folta vegetazione. Ma questo loro tentativo veniva reso vano dall’intervento dei militari che, nonostante le loro resistenze, riuscivano a bloccarli ed a trarli in arresto. Nell’ambito della medesima operazione oltre alla legna venivano rinvenuti oggetti di illecita provenienza, quali: un trattore agricolo con telaio parzialmente punzonato, una motosega priva di matricola e due autovetture precedentemente rubate in Sannicandro Garganico ed Apricena e restituite ai legittimi proprietari.

I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti nel carcere di Foggia, a disposizione dell’A.G. competente.

Nel corso del servizio a Largo Raggio venivano, inoltre:

Identificate n. 45 persone;

Controllati n. 36 veicoli;

Controllati n. 6 esercizi pubblici;

Elevate n. 18 contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di euro 7000 circa (SETTEMILA);

Ritirata n. 1 Patente di guida;

Sequestrate n. 3 autovetture senza copertura assicurativa;

Elevate sanzioni amministrative per violazioni Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009, “Tagli Boschivi”, per un totale di euro 6000 circa.

