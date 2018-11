18enne ucciso: funerali,lutto in 3 paesi

Di:

(ANSA) – MACOMER, 31 OTT – Lutto cittadino in tre comuni sardi, domani, per i funerali di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso barbaramente da un branco di giovanissimi, due dei quali minorenni, la notte dell’11 settembre scorso sulle sponde del lago Omodeo, e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza, dove un mese dopo il delitto è stato scoperto dai carabinieri. Lo hanno proclamato i sindaci di Ghilarza, Macomer e Abbasanta.

“L’amministrazione ha deciso ciò considerato che il grave fatto di sangue ha colpito molto profondamente la comunità – scrive nell’ordinanza il primo cittadino di Ghilarza Alessandro Marco Defrassu – raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli amministratori pubblici, per manifestare in modo tangibile e solenne la condivisione del dolore della famiglia e dell’intera cittadinanza per questa tragedia”. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 a Macomer nella chiesa della Madonna Missionaria.