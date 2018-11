Da Miglio a Gatta, il ritorno del centrodestra a Palazzo Dogana

Di:

Foggia. L’orgoglio dei Monti Dauni è sceso a Palazzo Dogana a festeggiare la vittoria di Nicola Gatta, sindaco di Candela, proclamato nuovo presidente della Provincia con 55.235 voti contro i 33.236 di Michele Merla, candidato del centrosinistra, 62% contro 40%, più a meno. E’ stato un tripudio di strette di mano, di post sui social, di esultanza durante lo spoglio quando era ormai chiaro, dall’ultimo voto oltre il 50% estratto su Foggia, che era lui il nuovo inquilino di Palazzo Dogana in qualità successore di Miglio. Da San Severo ai Monti Dauni. Al banco di chi registrava ogni punto, Angelo Cera, ex deputato di San Marco in Lamis (Udc), Raimondo Ursitti e Joseph Splendido (Lega), Lia Azzarone, segretario provinciale del Pd.

Splendido: “La Lega è stata compatta, qualcuno non coerente”

Sorpresa per le 4 schede nulle su Foggia, di cui due bianche, e per il fatto che almeno 11 consiglieri del consiglio di Foggia, non hanno votato per il nome del centrodestra. “La Lega è stata compatta- dice il vicesegretario regionale Splendido- evidentemente qualcuno non è stato coerente con quanto dichiarato alla stampa”. Il risultato è che se Gatta ha ottenuto il 62% come percentuale provinciale, su Foggia i numeri a suo favore lo danno al 55%. Confrontando i voti ottenuti nei comuni come Cerignola, Lucera, Manfredonia, i più popolati, balzano agli occhi le 16.150 schede per il centrodestra contro le 13mila di Foggia, dove, evidentemente, né il sindaco Landella né l’organizzatore delle civiche Di Gioia, sono riusciti a riportare tutti sotto la stessa insegna.

Fa il pieno di voti sui Monti Dauni, Gatta, 4000 vanno a lui, 1225 a Merla. Sergio Clemente, ex consigliere regionale del Pd, oggi tra i banchi del Comune di Foggia da indipendente, evidenzia questo aspetto: “Per Gatta è stato un grosso successo, un rappresentante dei piccoli comuni che siamo riusciti a portare al governo. Il Pd è scomparso nel sub-Appennino, paga anni di abbandono del territorio, questo è un segnale forte per il centrodestra in vista delle regionali. Non dimentichiamo che la Capitanata è stata determinante per l’elezione di Emiliano”. Va aggiunto che il M5s ha scelto di non partecipare a queste elezioni di “secondo livello”, dunque, prosegue Clemente, “gli spazi per le elezioni del 2020 saranno ancora più ristretti”.

Pasqua (Pd): “Siamo andati oltre il partito”

Il Pd non la pensa così, sebbene la delusione per il risultato, non scontato, visto che Leo Di Gioia, l’assessore regionale che questa alleanza ha organizzato, aveva anche dato libertà di voto ai suoi. “Da soli siamo arrivati al 40%, siamo andati oltre il Pd, solo con il partito avremmo raggiunto il 30% al massimo – dice Tommaso Pasqua, vicesegretario provinciale – diciamo che mancano più voti all’appello a destra”. Su 750 consiglieri, non si sono presentati alle urne in 155. L’esito dello spoglio per i due concorrenti ha lo scarto minore nella fascia della scheda grigia, comuni fra i 5mila e 10mila abitanti, paesi sparsi tra montagne, mare e pianura, 4000 contro 3960. Nelle restanti fasce la forbice va da un massimo di 5mila a un minimo di mille voti in più per il vincitore, indiscusso, a parte il caso Foggia.

Il segretario provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro è al settimo cielo: “Qualcuno non ha votato per noi? Succede, io sono uno che quando si vince si vince e basta. Il mantra è il centrodestra unito, se vogliamo aprire ad altre esperienze civiche alle comunali siamo disponibili”, dice, con un occhio alle comunali e regionali, probabilmente. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Consalvo di Pasqua è convinto che “la maggioranza ha tenuto, abbiamo dato a Gatta 19 voti, in consiglio comunale a Foggia andiamo spesso con 11 consiglieri in seconda convocazione”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 01 novembre 2018