Puglia: irregolarmente nuvoloso con piogge sparse e qualche temporale

SABATO: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Da segnalare tuttavia il transito di locali velature e/o stratificazioni nonché qualche annuvolamento in più tra Molise e alta Puglia. Temperature in generale calo, con estremi di 15°C e punte di 22°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.