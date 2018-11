Salvemini “Riccardi si offende se fai come lui”

Di:

Manfredonia. ”Una volta che noi della minoranza abbiamo adottato il suo modus operandi, il Sindaco Riccardi si è offeso. Parla di democrazia, lui.

Parla di rispetto, lui. Lui che insieme al segretario comunale, ad ogni consiglio, non si presenta mai puntuale, ieri, per una strana combinazione, ha organizzato la fulminea partenza del consiglio comunale.

Mai successo nella storia del comune di Manfredonia che un consiglio iniziasse a soli dieci minuti dall’orario di convocazione. Proprio in occasione del penultimo consiglio, noi del minoranza, abbiamo minacciato di chiamare le forze dell’ordine se il segretario non fosse uscito di li a poco. Infatti, la dottoressa Galantino, per evidenti problemi di numeri, è rimasta rintanata nella sua stanza fino alle ore 18 (ben 60 minuti oltre l’orario indicato nella convocazione).

Questa volta, invece, alle 17:05 erano tutti i aula, segretario compreso.

Come mai?

Semplice.

Perchè noi della minoranza avevamo organizzato un servizio di informazione alla città con predisposizione di un maxi schermo che consentisse a tutti i cittadini di seguire il consiglio.

Ovviamente, poichè alle 17 la piazza era ancora vuota e l’impianto di proiezione non era pronto, il lesto sindaco ha chiamato subito tutti i suoi adepti all’ordine, presidente e segretario compresi, imponendogli di iniziare la seduta con l’intento di farci fare brutta figura.

Questa è la concezione di democrazia e rispetto alla quale ieri alludeva il Sindaco.

Per una volta che abbiamo restituito il favore ovvero ci siamo allontanati volutamente allorquando lui, il furbo primo cittadino, ha preso la parola per ultimo (tanto sapevamo già le frottole che avrebbe raccontato), ci ha accusati di essere irrispettori e antidemocratici..

Nulla di più assurdo.

Per non parlare delle gravi affermazioni fatte nel merito tra le quali spicca quella sui revisori.Invero, secondo il luminare primo cittadino, i revisori dei conti, contrariamente a quanto da me affermato, non sarebbero tecnici di parte (del comune) perchè non sono più nominati bensì sorteggiati.Mentre prima venivano indicati e posizionati dagli amici degli amici e, quindi, erano al servizio dei governanti (tanto ha affermato il Sindaco) oggi, essendo piazzati con un sistema garante della incorruttibilità, danno volutamente pareri negativi per “coprirsi le spalle”.

Invece di giovarsi di quei criteri emanati a garanzia della legalità il sindaco se ne duole.Tutto ciò è semplicemente Raccapricciante”.

Cons. Angelo Salvemini

Manfredonia, 01 novembre 2018

