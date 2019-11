“”AperiLega Giovani”: anche a Foggia il movimento giovanile

A seguito della nascita ufficiale della Lega Giovani Puglia avvenuta il 14 ottobre a Bari alla presenza del Segretario Federale Lega Giovani, On. Luca Toccalini, domenica 3 novembre presso il Prince Coffee si terrà un “AperiLega” per iniziare a porre le basi anche in Capitanata del movimento, con la presenza del Segretario Regionale Marco Volpe che ha scelto di iniziare un tour di incontri proprio da Foggia.

Saranno presenti per supportare il nascente gruppo giovanile gli Onorevoli Rossano Sasso e Anna Rita Tateo insieme al Vicesegretario Regionale del partito, Giovanni Riviello.

“La Lega di Capitanata è pronta anche con i suoi giovani a suonare la carica per ridare speranza e sogni ai tanti loro coetanei mortificati e demoralizzati da una politica che sempre più li ha abbandonati, usati e visti solamente come un bottino di voti e non come un valore aggiunto”.

