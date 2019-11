Bari, Neglia avverte “Lo scivolone è sempre in agguato”

Il Bari ha superato a pieni voti il ciclo terribile offerto dal calendario, guai però ad abbassare la guardia contro avversari che sulla carta possono sembrare più abbordabili; ne è convinto Samuele Neglia: «Veniamo da un periodo in cui abbiamo affrontato squadre importanti, con organici di livello e obiettivi di alto profilo. Ma è ora che bisogna fare più attenzione, non cadendo nell’errore di pensare che ci aspettano sfide meno impegnative. Lo scivolone è sempre dietro l’angolo, per cui è fondamentale mantenere la stessa attenzione, indipendentemente dall’avversario. Domenica arriva la Vibonese; è una squadra carica di entusiasmo e dovremo essere bravi a gestire la loro esuberanza, condurre noi la partita e portare a casa l’intera posta.

A livello personale cerco sempre di lavorare durante la settimana per farmi trovare pronto se chiamato in causa, nel ruolo che il Mister decide. E’ una preparazione tecnica, fisica, ma anche mentale; nulla deve essere lasciato al caso».

fonte bari calcio, sito ufficiale